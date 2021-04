Sentiremos falta da sua coragem – Corriere.it

David Berryn Alguém aqui estava pensando em jornalistas Distância é o precursor de mentiras. Somente se você ficar perto das coisas, sentir sua respiração e afundar as solas de seus sapatos, poderá tentar encontrar o caminho para a verdade. David acreditava em uma regra simples: trabalhar para conseguir o que as pessoas não veriam de outra forma. E aEle é correspondente por isso por nenhum outro motivo. Essas linhas começaram no passado e me dão uma sensação de irrealidade, e parece impossível matar um homem como David, que sofria de vitalidade frenética nas mãos de milícias islâmicas em Burkina Faso com seu fotógrafo Roberto Fraeli. Eles o mataram enquanto fazia o que tinha sentido em toda a sua vida: a documentação. Nos últimos anos, o leste e o norte de Burkina Faso se tornaram uma das áreas menos comentadas na frente de guerra no mundo, o braço da Al Qaeda no Sahel, o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM) e o Estado Islâmico. No Deserto do Saara (ISGS), intensificou-se os confrontos e a fronteira com o Benin é agora uma guerra. Burayn sabia que quanto mais longe a base estivesse das capitais europeias e locais de petróleo, menos luzes de informação ocidentais ficariam, então ele foi para lá. Burkina, um dos países menos falados do mundo com um dos residentes mais pacíficos e amigáveis ​​do mundo Para mostrar como o islamismo estava tentando explorar a pobreza, a miséria e a raiva para se apegar ao fundamentalismo e como os milicianos islâmicos o usaram para nos chantagear: pague-nos ou islamize o país, vamos negociar ou derrubar o governo. Para dizer isso a David Berrien e Roberto Fryley Faleceu.

Papoula e camponeses Eu sabia disso através do trabalho de David Segredo Porque fiz seus documentários com vídeos. READ A terrível segunda onda na Índia David corajosamente contou a rota das drogas, após a produção em campos de papoula mexicanos até a fronteira. Ele entrevistou camponeses que pagavam muito pouco, mas que ainda eram melhores do que plantar batata ou tomate, e conheceu os assassinos e mensageiros e conseguiu decifrar a estética dos traficantes de drogas e sua obsessão por símbolos, comunicação e ostentação que serviam como prova de seu poder . A melhor qualidade era deixar o interlocutor à vontade. Ele era um espanhol de Navarra, mas treinou na corrupção argentina, e na América do Sul conseguiu conviver com combatentes das FARC na Colômbia, a guerrilha comunista mais antiga do mundo se financiou com cocaína e cacau, depois Iraque e Afeganistão, onde foi dito que ele queria viver se a guerra acabasse: havia tudo que Ele o fazia sentir vivo, as montanhas, o céu, os rostos limpos, a memória de uma tragédia humana.





Questões de bom senso Ao fazer a entrevista, David não costumava enfatizar o interlocutor: queria que ele confessasse. Então, depois de aceitar a confissão, ele tentou fazer perguntas que um espectador são poderia ter feito: Por que você mata? Por que você está fazendo isso por dinheiro? Ou o mundo liderado pelo Islã será realmente feliz? Assim se dividiram as entrevistas: uma parte em que o entrevistado dizia a si mesmo que David não o julgava e não pressionava, e outra em que tentava fazer perguntas que os espectadores gostariam de fazer. Ele fez documentários nos quais se tornou pessoalmente o protagonista, construindo uma aventura de conhecimento, e uma característica de seu trabalho de edição é que eles parecem filmes de ação ao invés de documentários. Mas não uma ficção, longe disso. É por isso que alguns colegas o consideraram tão incrível, mas David tentou criar documentários com os ingredientes da ficção: suspense, suspense e final inesperado, tudo mantendo o rigor da pesquisa.