“Na Índia, o número real de mortes de Covid é 5 vezes maior que os números oficiais. É um massacre de dados.”

“Baseado em tudo Modelos Conquistamos, acreditamos na verdade O número de mortes Duas a cinco vezes maior do que o número oficial. pandemia Do vírus corona em Índia Foi subestimado, já era certo, mas está cientificamente comprovado que os números divulgados pelas autoridades sanitárias não representam a verdadeira extensão da propagação. Bahramar Mukherjee, Um epidemiologista da Universidade de Michigan, que al O jornal New York Times Ele falou da “carnificina completa de dados” emergindo de curvas preocupantes subcontinente indiano. Por uma semana na verdade Índia Marque números surpreendentes de morto e ContágioE a Com Hospitais Colapso, cremação do amanhecer à meia-noite e Até na rua porque o fluxo Casos de morte ele é Não pode ser parado.

Mukherjee Explica que o desacordo entre a realidade e os números oficiais já se revelou por ocasião da primeira vaga de Doença do coronavírusQuando o número de mortos relatado pelas autoridades de saúde escapou de muitas fatalidades longe de Hospitais, Especialmente em Regiões rural. E está sendo repetido agora, Diante de um tsunami mais violento que infecção, Que atingiu o subcontinente indiano quando o governo esperava evitá-lo e não o restringiu especificamente Celebrações Deuses festas de casamento, Comícios políticos e Religioso. Como a peregrinação hindu Kumbh MelaTambém participaram dois Veneza, Adel Bergamo 7 de abril e resultados positivos para a fórmula Hindi.

O Vírus Corona Com um boom duplo, que ajudou a tirar o controle da emergência no país em que você mora 18% da população mundial E onde está mais VacinasÉ assustador, mesmo a milhares de quilômetros de distância. dê a ela Estados Unidos da América para Alemanha, a partir de Grã Bretanha Tudo’Arábia SauditaMuitos países tomaram medidas de despacho farmacêutico e Oxigênio Ele se tornou indisponível em Nova Delhi e nas principais cidades. Agora existe uma escassez de oferta Madeira. por que eu Crematórios Eles não podiam mais me aceitar Cadáveres Para realizar ritos fúnebres de acordo com a tradição hinduE eles repetem mais e mais Crematório faça você mesmo Da noite Eles estão queimando Ilegalmente ao longo das já poluídas margens do rio Yamuna.

Ele sempre dizia: “Não são contadas muitas mortes, e elas aumentam a cada dia.” O jornal New York Times JC GautamProf cardiologista Bhopal, Convencido de que Autoridade Eles fazem isso porque “não querem ser criativos pânicoO último boletim informa 2.771 mortes em 24 horas. Entre eles, também, está uma tia Oitenta anos Do primeiro ministro Narendra Modi. Um hospital de sessenta anosHospital Apollo, Delhi, Que não podem ser transferidos para a unidade de terapia intensiva porque não há vagas: algumas são privadas Parentes, Conforme indicado por um videoclipe em Índia hoje, Eles têm que pedir Atacado Médicos e enfermeiras, com paus, destruíram as áreas de recepção de um conhecido hospital privado. Um episódio não está isolado nos dias de hoje Índia, Onde com Doença do coronavírus O descontentamento se espalha.