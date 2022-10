China, a vitória de Xi Jinping. E Hu Jintao é dirigido pelo Congresso- Corriere.it

Xi Jinping se identificou formalmente como o centro de todo o Partido. À medida que a rejeição da independência de Taiwan é incorporada à constituição, os anciãos da Nomenklatura estão se movendo para evitar pressionar o presidente.

Todos os CEOs que não estavam prontos para realizar um plano sem hesitação se aposentam (muitos deles não são para limites de idade)Em primeiro lugar, a virada neomarxista-leninista imposta à economia. Novos termos foram inseridos na constituição que fortaleceram seu prestígio e controle; Um clipe sobre Taiwan também foi incluído, no qual Xi prometeu se reunir com a pátria.

1) papel constitucional

Os 205 novos membros do Comitê Central votaram por unanimidade em uma resolução exigindo que mais de 96 milhões de membros do Partido Defendendo o papel central do camarada Xi Jinping.

dentro constituição Partido estadual presença pensar algo Ela é ampliada com novos conceitos de sua produção ideológica, em particular as duas garantias e garantias. Parece palavras sombrias, mas Isso significa que Xi provou ser o coração do Partido e suas ideias são seu princípio orientador. E que a força do Secretário-Geral como núcleo fundamental protege o Partido, que por sua vez protege a China com seu poder.

Os linguistas chineses estão tentando decifrar a língua para que possam finalmente deduzi-la novo shi mao.

Taquigrafia: Shi é mais forte que Mao, porque lidera a segunda superpotência do mundo, conectada ao mundo por trilhões de interesses comerciais. Mao dominou a China pobre e isolada. O verdadeiro significado das emendas constitucionais que dão títulos honoríficos a Xi é que quem quiser criticar sua ideologia viola a constituição e é, portanto, um traidor.

2) Todos os homens têm algo

Sair de cena (oficialmente por limite de idade) líderes da mesma idade ou até mais jovens que o Líder Supremo, que tem 69 anos. Dos 205 novos membros titulares do Comitê Central (cerca de 170 outros servirão como suplentes de forma rotativa) Faltam os nomes do primeiro-ministro Li Keqiang67 anos, Presidente da Assembleia Popular Nacional Lee Zanshuo, 72; Presidente do Conselho Shura Wang Yang67.

Eles eram o número dois, três e quatro na hierarquia do Politburo Composto por sete homens, incluindo Shi.

Eles se retiram e depois abrem caminho para outros homens mais próximos de seu chefe. A composição do novo Politburo será anunciada amanhã e pela ordem de exibição atrás de Xi pode-se imaginar o nome do novo primeiro-ministro, que geralmente ocupa o segundo lugar. A rotatividade do Comitê Central também foi superior ao esperado: 65% dos 370 membros foram substituídos entre titulares e suplentes. Outros dignitários, como o oficial de política externa do Partido, Yang Jiechi, se retiraram.

A linha machista do partido-estado continua: apenas 11 mulheres dos 205 membros plenos do Comitê Central.

3) A questão taiwanesa

Está claro que Xi e seu partido são obcecados por Taiwan. na constituição comunista Oposição resoluta e dissuadir o separatismo em busca de independência para a ilha.

Xi prometeu não deixar a questão da reunificação sem solução para as gerações futuras. Por pelo menos mais cinco anos, ele estará no poder e, portanto, não deve ter pressa de terminar o jogo com um movimento imprudente (como Putin na Ucrânia, por assim dizer).

Mas Eles estão convencidos em Washington de que pode acelerar os planos e dar passos irreparáveis ​​até 2023. A satisfação e a força de Xi derivam de sua breve saudação no final do congresso: As conquistas do Partido Comunista nos últimos 100 anos são incomparavelmente gloriosas, o Partido continua prosperando e estamos confiantes de que podemos criar novos e maiores milagres, devemos ousar e lutar.

4) Ele trouxe velho

Pouco antes do discurso de Xi, um fantasma apareceu ao lado dele no Grande Salão do Povo na Praça da Paz Celestial. Hu Jintaoseu antecessor à frente da China, aposentado desde 2013, agora se aproxima dos oitenta anos.

Ele estava sentado à esquerda de Xi durante a conferência, indicando o respeito do partido por seus líderes.

Duas das pessoas presentes se aproximaram dele e o ajudaram (ou o convidaram) a se levantar.

Huo estava muito pálido e não ficou claro por sua expressão confusa se ele estava muito doente ou chateado.

Parece que Hu Jintao não quer deixar seu posto, Tente tocar os papéis na frente de algoTalvez aquelas palavras que ele estava prestes a fazer no discurso.

Shi se virou, colocou os lençóis e observou a cena por um tempo; Então ele se virou para o corredor.

Quando ele recebeu ordens de seu braço, O ex-secretário-geral ficou trinta segundos atrás de Shi, confuso. Ele sussurrou algumas palavras antes de levá-la para fora. Ele queria se desculpar ou reclamar de alguma coisa?

A doença do velho Hu também marca simbolicamente o fim da liderança coletiva e a força nos bastidores dos camaradas idosos que atuaram como catalisadores.

O Xi III não precisava mais deles.