A Rússia envenenou Vikhareva, opositor de Putin – Corriere.it

para Mônica Ricci Sargentini

No sangue do jovem político há vestígios de dicromato de potássio, substância cancerígena e altamente tóxica. Há alguns meses, ele disse: “Sei dos riscos que enfrento, mas vou ficar aqui”.

Dor de estômago, aumento da frequência cardíaca, dormência nas extremidades, cãibras musculares, desmaios e queda de cabelo. Esses são os sintomas que levaram Elvira Vikhareva, membro da oposição política de Putin, a ir ao médico em fevereiro passado. A sentença foi dura: Envenenamento com sais de metais pesados. O caso foi relatado pela Agência Russa refrigeranteque teve acesso aos resultados de alguns exames de sangue de Vikhareva nos quais ela foi encontrada Efeitos do dicromato de potássioCarcinogênico e altamente tóxico. Não é novidade para o Kremlin, que tem sido usado para silenciar a dissidência com métodos semelhantes, como evidenciado pelo caso de Alexei Navalny.

Últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia

Os primeiros sintomas apareceram entre o final de novembro e o início de dezembro, seguidos de uma recaída em fevereiro. Então Vikhareva, 32 anos, decidiu ir ao médico e descobrir a verdade. Obviamente, tornou-se uma ameaça ao sistema E assim foi decidido eliminá-lo.

Natural de Irkutsk, na Sibéria, Vikhareva trabalhou por algum tempo na televisão e formou-se em jornalismo. Depois veio a luta política, que ela nem abordou aos vinte e poucos anos durante os protestos por fraude eleitoral de 2011. Em 2019, ela ainda estava nas ruas. Contra a exclusão de dezenas de candidatos das eleições. Ela também sofrerá o mesmo destino em 2022, ela escreve em seu site: Ela pretendia concorrer ao conselho municipal em seu distrito de Moscou, mas impedido por um tribunal, Citando irregularidades em seus documentos cadastrais. No ano anterior, ele havia tentado entrar na Duma Estatal, perdendo, de acordo com o resultado da votação eletrônica, para o apresentador de TV e candidato do Rússia Unida Timofey Bazhenov. READ A luz verde para a candidatura ucraniana de vinte e sete. O Conselho da Europa também aprovou a Moldávia. Confronto nos Balcãs

Em entrevista com o mundo Há alguns meses, ele disse que não tinha o direito de julgar os políticos russos que partiram temendo por suas vidas. Mas era diferente para ela. Ele sabia dos riscos Da prisão ao venenomas ele sentiu que tinha uma responsabilidade moral de sobreviver, especialmente agora.

Recentemente, um jovem político Desapareceu dos links de vídeo Com outros oponentes, isso pode significar que sinais de envenenamento também aparecem em seu rosto.

Putin quer Navalny morto. Killing Him Slowly”: conversam Rohrer e Grozev, diretor e autor do documentário vencedor do Oscar sobre o antagonista russo.