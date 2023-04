Como limpar as paredes da cozinha em minutos sem produtos químicos

Nem todo mundo sabe como limpar corretamente as paredes da cozinha sem usar produtos químicos. Hoje vamos dar-lhe um guia muito útil que lhe permitirá reduzir os tempos de limpeza da sua casa e evitar o desperdício de dinheiro na compra de determinados produtos químicos.

local Limpadores naturais É a melhor escolha que você pode fazer para evitar gastar muito dinheiro e poluir o meio ambiente. Mesmo misturando diferentes produtos comumente usados ​​na cozinha, é possível obter detergentes válidos. Atualmente, circulam na web tutoriais de como criar programas específicos para tipos específicos de sujeira.

Neste artigo, ensinaremos especificamente algumas receitas úteis para fazer produtos de limpeza capazes de remover a sujeira dos parentes da cozinha que se sujam facilmente ou tendem a amarelar devido aos vapores dos alimentos cozidos.

Tudo o que você precisa fazer é pegar uma caneta e papel!

Como limpar as paredes da cozinha e evitar o uso de produtos de limpeza comerciais

Hoje queremos dar-lhe alguns conselhos sobre Como limpar parentes da cozinha Abandonar a compra de produtos comerciais específicos. Produtos de limpeza comerciais não são bons para o meio ambiente. Eles contém produtos químicos agressivos que pode poluir a água e o solo e muitas vezes é embalado em garrafas de plástico que não se degradam facilmente.

Também é prejudicial à saúde, pois pode causar irritação nos olhos e na pele e problemas respiratórios se inalado.

E também não são baratos: os limpadores de parede de cozinha comerciais custam mais do que as versões caseiras porque exigem mais ingredientes para obter o mesmo (e às vezes menos eficaz) resultado. Com o tempo, você acaba gastando mais em várias compras desses produtos do que se tivesse usado apenas um limpador natural!

Quando as paredes da cozinha devem ser limpas?

hesitar Limpando as paredes da cozinha Depende da sujeira. Se as paredes da cozinha estiverem sujas, é uma boa ideia limpá-las a cada dois ou três meses. Se não estiver muito sujo, você pode adiar e limpá-lo profundamente e se livrar de todos os germes nocivos de uma só vez!

Se as paredes já estiverem limpas o suficiente, mas precisam de um pouco mais de atenção após reformas ou outras mudanças na casa (como pintura), pode ser hora de outra rodada de lavagem da parede antes que as coisas comecem a parecer opacas novamente. Você não quer manchas de comida de volta em superfícies recém-pintadas!

Como evitar o uso de produtos de limpeza naturais

Um bom limpador natural pode ser criado com diferentes produtos que já podemos ter Tranquilamente em casa. Na verdade, podemos criar um para parentes com:

• EU’vinagre e bicarbonato Eles são os melhores produtos de limpeza para a cozinha. Misture duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio com meia xícara de vinagre e esfregue essa mistura na superfície das paredes da cozinha.

• também Limonada É um ótimo limpador natural que pode ser usado para limpar a maioria das superfícies da cozinha. Basta borrifar suco de limão nas paredes, deixar agir por alguns minutos e depois limpar com um pano ou esponja.

• Você também pode usar azeite Uma alternativa aos detergentes normais para a limpeza das paredes da cozinha! Simplesmente misture 2 colheres de sopa de azeite com 1/4 xícara de bicarbonato de sódio e aplique esta mistura nas áreas manchadas da parede (talvez seja necessário deixar durante a noite). De manhã, enxágue o resíduo com água morna antes de prosseguir com outra passagem, se necessário.

Por que evitar o uso de produtos de limpeza comerciais?

Existem vários motivos para evitar Limpadores comerciais para paredes de cozinha. Em primeiro lugar, eles costumam ser muito caros, especialmente se tiverem que ser comprados a granel. Além disso, eles contêm produtos químicos que podem ser prejudiciais à sua saúde e ao meio ambiente, por isso você deve evitar usá-los sempre que possível.

Além de, Limpadores de paredes de cozinha Não funciona bem: tende a deixar riscos nas paredes após a limpeza e pode causar danos se aplicado com muita força ou em grandes quantidades ao longo do tempo.

Em geral, apenas algumas ferramentas são necessárias para limpar as paredes da casa:

• Um pano ou esponja limpa. Para melhores resultados, use um pano de microfibra que possa ser lavado e reutilizado.

• Pincel macio ou esponja Para limpar as manchas mais difíceis. Se estiver usando uma escova de cerdas naturais, como crina de cavalo ou cerdas de javali, certifique-se de enxaguá-la antes de usá-la; Caso contrário, pedaços de sujeira ficarão presos nele e voltarão para as paredes quando você terminar de limpar!

Portanto, podemos dizer com segurança que limpar as paredes da cozinha não é uma tarefa difícil. Basta seguir alguns truques simples e usar os produtos certos para evitar danificar as paredes ou deixar manchas durante a limpeza.