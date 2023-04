Confrontos entre o exército e as milícias. Italianos, fiquem em casa.

No entanto acaba em SudãoMohamed Hamdan Dagalo, apelidado de Hemeti, “Pequeno Mohamed”, por causa de seu olhar infantil, é uma figura cinematográfica: de vendedor de beleza a dono de mina de ouro, de general suspeito de crimes de guerra a diplomata com mais aliados continentais. Mesmo na Rússia. Vamos começar de longe, antes dos tiroteios e explosões de ontem no meio Cartum, com tiros ouvidos perto da embaixada italiana e o apelo “fique em casa” dirigido aos cidadãos pelo chanceler Antonio Tajani. Pelos depoimentos, o medo é bem visível: “O tiroteio começou às nove horas da manhã, temos que ficar dentro de casa, esperemos que acabe logo”. Os apelos pelo fim dos confrontos partiram do governo italiano, que se juntou à voz das Nações Unidas, dos Estados Unidos, da União Europeia, da União Africana, da Liga Árabe e da Rússia.

Quanto ao aeroporto, ao quartel-general da televisão e ao palácio presidencial, soldados de dois generais dispararam entre si: de um lado, Hamidti, comandante das forças paramilitares das Forças de Intervenção Rápida, e do outro, Abdel Fattah al-Burhan , comandante do exército e. Um conselho militar que promete entregar o poder a um executivo civil. A cisão entre o exército e os paramilitares vem se agravando há meses, dificultando uma transição com base no acordo-quadro assinado em 5 de dezembro passado. De facto, no cerne da disputa está a reforma militar, com o exército sudanês a querer integrar as RSF nas suas fileiras já dentro de dois anos, enquanto Dagalo pretende colocar-se à disposição de uma autoridade civil num processo mais lento. As Forças de Apoio Rápido paramilitares agora buscam tomar o poder e desalojar o exército em um confronto de incursões, tiroteios, ataques aéreos, mobilização blindada e declarações conflitantes. À noite, a posição, que cercava nada menos que 150 italianos, parecia estar em jogo. Apenas o número provisório de mortos seria de pelo menos três civis e nove feridos, incluindo um oficial. As forças armadas de Burhan, chefe do Conselho de Soberania, afirmaram ter “reocupado áreas vitais” e a situação “está prestes a terminar”.

O pano de fundo remonta a 2019, quando as manifestações pró-democracia levaram à queda de Omar al-Bashir, outro general, no poder durante 30 anos, antes e depois do conflito no Darfur. Foi a partir dessa região nos arredores do Sudão que começou a ascensão de Hemedti: os SWAT são os antigos “Janjaweed”, ou os chamados “demônios a cavalo”, milícias árabes que partiram para atacar comunidades negras rebeldes em 2003. fase desse Conflito, Hemedti continuou a atacar, ocupando faixas de poder e montanhas carregadas de ouro. É o suficiente para se tornar o comerciante de ouro mais rico do Sudão. O ouro também é um recurso valioso para a diplomacia. Que começa diretamente em Dubai, onde o ouro sudanês é vendido e onde Hemedti ainda mantém excelentes relações. “Al-Burhan é apreciado pelo Egito e por Israel – explica Alex de Waal, diretor da Fundação para a Paz Mundial, que trabalha no Sudão há quase 40 anos -, por outro lado, seu rival Hemedti tem ligações com os Emirados e o Forças paramilitares russas do Grupo Wagner”. Isso também é confirmado pelas condenações americanas dos negócios de ouro do Grupo Wagner e seu presidente, Yevgening Prigozhin.

O papel da União Europeia

Parece que Bruxelas negligenciou a questão sudanesa. De acordo com de Waal, “como os Estados Unidos, a União Européia designou funcionários de baixo escalão para o arquivo sem prestar a devida atenção”. Pena até da Itália. Tanto porque a sua cooperação está a apostar nos direitos humanos no Sudão, com um pacote de programas em curso no valor de mais de cem milhões de euros, como porque o país se encontra numa rota migratória que vai desde o Corno de África até ao Mediterrâneo. Acontece que a UE financiou Cartum para administrar as entradas e saídas. Esse dinheiro também vai acabar com as tropas de Hemedti destacadas como guardas de fronteira: assim afirma um estudo da ONG americana “Enough”, segundo o qual “as políticas europeias legitimaram a situação das milícias no Sudão”.

