Apenas vontade de conquistar o campeonato ou há algo mais por trás da terceira viagem em menos de uma semana? Viktor Orbán? Hoje ele voou para Pequim Depois de Kyiv e Moscou e uma série de polêmicas. No X ele escreveu: “Missão de Paz 3.0” e logo acima sua foto com Xi Jinping: “A China é uma força importante na criação de condições para a paz na guerra russo-ucraniana. Foi por isso que me encontrei com o Presidente Xi em Pequim, apenas dois meses após a sua visita oficial a Budapeste.

A postagem foi assinada com a hashtag HU24EU, que relembra a presidência húngara da UE iniciada em julho. Como você sabe, este é o ponto principal: A União Europeia não deu a Orban qualquer mandato para negociarEle se opõe às suas expedições sem autorização, que parecem ser ataques contra a posição acordada da Federação. A mediação húngara é inconsistente. Isto é comprovado pelo fato de que A Volodymyr Zelensky, em Kiev, respondeu friamente que havia necessidade de uma paz justa baseada na integridade territorial da Ucrânia. E em Moscou Vladimir Putin sublinhou que um cessar-fogo só pode ser alcançado aceitando a anexação das regiões ucranianas ocupadas pelo exército russo..

Está claro Primeiro-ministro húngaro joga pelo Kremlin (e Pequim): Procurou sistematicamente obstruir, atrasar ou minar os esforços europeus para resgatar Kiev e impor sanções a Moscovo. E É improvável que Putin tenha algo novo para relatar a XiEnquanto os dois ‘melhores amigos’ conversaram cara a cara novamente na semana passada em Astana, no Cazaquistão. Nessa ocasião, Putin e Xi lideraram uma reunião da Conferência de Cooperação de Xangai, uma organização heterogénea de dez nações que inclui quatro antigos estados soviéticos, Índia, Paquistão, Irão e Bielorrússia. Na sua declaração final, a Organização de Cooperação de Xangai apelou a um cessar-fogo imediato em Gaza e ao reconhecimento dos direitos palestinianos. Nem mesmo uma menção à Ucrânia. Xi reiterou que “a China está do lado certo da história no que diz respeito à questão ucraniana”.: Continua a formar uma frente comum com a Rússia numa função antiocidental.

Fala-se de intervenção chinesa desde o início da agressão russa, que Xi não chama de guerra: se ele realmente quisesse comprometer-se a trazer Putin e Zelensky para a mesa de paz, fá-lo-ia sem ter de embarcar no inesperado avião húngaro . Transporte diplomático. A Xinhua não mencionou nas primeiras notícias sobre o evento (que passou para a coluna diária “Xi Moments”), mas que o presidente teve uma “discussão aprofundada sobre questões de interesse mútuo” com Orbán. A televisão estatal acrescenta isto Xi “exorta as potências mundiais a criarem condições e ajudarem a Rússia e a Ucrânia a retomarem o diálogo direto e iniciarem negociações”.. Depois, outra frase dos arquivos: “Somente quando as grandes potências demonstrarem energia positiva e não negativa, o conflito poderá ver emergir a luz da esperança de um cessar-fogo”. Até agora nada de novo.