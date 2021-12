O ambicioso plano de aborto da Califórnia

O debate em curso na Suprema Corte dos EUA sobre a legalidade de Regulamentos do Mississippi que regem a interrupção da gravidez Isso poderia derrubar a decisão histórica que, desde 1973, garante o acesso federal ao aborto nos Estados Unidos, com consequências para milhões de pessoas. Embora seja impossível prever com precisão, de acordo com algumas estimativas, se isso acontecer, o número de abortos legais no país pode cair 14 por cento (cerca de 100.000 abortos legais a menos a cada ano).

De acordo com o Instituto Guttmacher, que trata das políticas de aborto nos Estados Unidos, se a lei federal fosse enfraquecida ou revogada, 26 dos 50 estados americanos iriam proibir o aborto, com consequências terríveis: milhões de mulheres poderiam ser forçadas a enfrentar viagens longas despesa muito alta para ir a estados onde o aborto ainda é garantido; Outros terão que desistir, enquanto outros terão que encontrar maneiras inseguras de realizar a ação.

Em antecipação a este cenário, ca Preparando-se Para se tornar uma espécie de “refúgio” para a saúde reprodutiva das mulheres em todo o país.

Os líderes democratas locais, apoiados pelo governador democrata Gavin Newsom, anunciaram na quarta-feira uma proposta que, entre outras coisas, exigiria que eles garantissem os procedimentos e cubrissem os custos de viagem e acomodação para mulheres de baixa renda que desejam ir para a Califórnia para fazer um aborto. . “Vamos pensar sobre o que estamos testemunhando em um momento muito crítico da história dos direitos das mulheres”, disse Tony J. Atkins, presidente do Senado da Califórnia. “Queremos que as pessoas saibam que seremos parte da solução”.

Contexto

Nos Estados Unidos, o aborto é legal federal, conforme estabelecido na decisão da Suprema Corte conhecida como “Roe v. Wade” de 1973, mas não há uma lei única que regule os procedimentos em todo o país: cada estado tem suas próprias regras que definem padrões e limites em que você pode através dos quais a gravidez é interrompida.

O fato de que o aborto se tornou legal graças a uma sentença em vez de uma lei, bem como a existência de movimentos antiaborto muito fortes, tornou o aborto um tema particularmente quente de debate entre as forças políticas locais em muitos países e entre muitos estados. Líderes políticos e governo federal. Também possibilitou que os estados legislassem amplamente sobre o assunto, um processo que, nos últimos anos, tem frequentemente caminhado no sentido de restringir o direito ao aborto e revogar o caso Roe v. Wade.

– Leia também: O que a Suprema Corte dos EUA disse sobre o direito ao aborto?

Em outubro passado, o Instituto Guttmacher, que trata das políticas de aborto nos Estados Unidos, estimou que durante 2021 havia Insira 106 restrições aborto em todo o país, e que 12 deles lidaram explicitamente com a proibição.

O último exemplo, em ordem cronológica, é o exemplo do Texas: A lei conhecida como “Senate Bill 8” A interrupção voluntária da gravidez é proibida quando a equipe médica detecta “atividade cardíaca” no feto, que geralmente ocorre por volta das seis semanas, um período da gravidez em que muitas mulheres não sabem que estão grávidas. A lei também incentiva qualquer pessoa a denunciar os médicos que praticam o aborto e todas as pessoas que o tornam possível, mesmo aqueles que ajudam uma mulher a pagar suas contas médicas ou apenas a acompanham até a clínica.

Além do caso do Texas, que ocupou as páginas de todos os jornais internacionais, existem cinco outros estados que concordaram em 2021 com um número muito grande de restrições ao aborto: Arkansas (20 restrições), Oklahoma (16), Indiana, Montana e Dakota do Sul (9 cada). As resoluções tomadas neste ano se somam às centenas já aprovadas nos últimos anos.

Entre 1973 e outubro de 2021, mais de 1.300 restrições ao aborto foram decretadas nos estados dos EUA e, desde 2011, foram quase 600: levou quase 40 anos para reunir 56% das restrições impostas até agora e apenas cerca de uma década. os restantes 44 por cento. Essas restrições têm como objetivo tornar o aborto logisticamente muito difícil ou muito caro. Eles podem incluir a proibição de financiar um aborto ou usar seu seguro privado, público ou privado, para cobrir o término do atendimento.

Todas, ou todas, essas restrições dificultaram o acesso à interrupção da gravidez e são a base das restrições e proibições cada vez mais onerosas. Atualmente, nos Estados Unidos, aproximadamente 40 milhões de mulheres entre 13 e 44 anos (58% do total) vivem em estados que se mostraram hostis ao aborto.

Em 2019, o Instituto Guttmacher também teve Recomendado Que diante das tentativas de restringir o direito ao aborto, os Estados não hostis tomem uma série de medidas, como oferecer cobertura de seguro, garantir o acesso à informação, apoiar o acesso dos adolescentes ao procedimento, prevenir a violência clínica, aumentar os serviços e médicos que praticam interrupções, ou incentivando a telemedicina.

Parece que a Califórnia, onde as clínicas de aborto já viram um aumento no número de mulheres do Texas, abraçou a proposta de forma mais ampla.

Califórnia

A Califórnia é um estado tradicionalmente democrático e, ao longo dos anos, introduziu várias leis para garantir o aborto gratuito e seguro para as mulheres: decidiu, por exemplo, que estudantes universitários públicos terão acesso gratuito ao procedimento para drogas.

Em 2014, a Califórnia exigiu que as seguradoras privadas de saúde reembolsassem as práticas de aborto. E quando o ex-presidente Donald Trump fez lobby para que essa decisão fosse rescindida, o governador democrata Gavin Newsom – cujos republicanos tentaram recentemente – removido, sem sucesso Ele definiu a manobra como “um ato político mesquinho”, acrescentando que “cuidar da saúde da mulher é uma questão de saúde pública”.

Em maio de 2019, Califórnia anunciado oficialmente Estado garantidor da “liberdade reprodutiva”, e se compromete a defender o direito ao aborto.

Para dar continuidade e concretude ao compromisso, foi criado em setembro passado o California Future Council on Abortion (CA FAB Council), órgão de mais de 40 organizações a favor da liberdade de escolha, apoiado por muitos políticos e fundado, entre outros, por Governador Gavin Newsom. Em dezembro, a CA FAB emitiu uma série de recomendações para “proteger, melhorar e expandir” os serviços relacionados ao aborto no estado.

a Recomendações São 45 divididos em 7 regiões principais. Eles vislumbram uma série de ações para melhorar a coleta de dados e pesquisas e, em seguida, priorizar as intervenções. Eles exigem o bloqueio da desinformação e a garantia de “educação precisa, culturalmente apropriada e abrangente sobre o aborto e o acesso ao tratamento”, e salvaguardas legais para o aborto, provedores de aborto e organizações de apoio ao aborto. Eles também planejam reduzir as barreiras administrativas e institucionais ao acesso à interrupção da gravidez, aumentar o financiamento para clínicas e estabelecer a Autoridade Reprodutiva da Califórnia para melhorar o treinamento de “médicos, enfermeiras profissionais, enfermeiras-parteiras, paramédicos e outros profissionais de saúde com diferentes origens”.

As recomendações também pedem ajuda às clínicas a aumentar sua força de trabalho com bolsas para estudantes de medicina comprometidos em fornecer serviços de aborto em áreas menos urbanizadas do estado, e com apoio concreto para seus empréstimos estudantis. Eles dizem que os custos de viagem, acomodação ou creche devem ser cobertos para mulheres de baixa renda que vão para a Califórnia para fazer um aborto.

Finalmente, eles demonstraram que as clínicas onde abortos são realizados são reembolsadas pelo fornecimento de serviços prestados pelo Medicaid, o programa de cobertura de saúde do governo para os mais pobres, mesmo para aqueles que não são residentes da Califórnia.

Gavin Newsom Ha explicar Que os detalhes econômicos das recomendações sejam incluídos no próximo orçamento proposto e que seja possível lidar economicamente com a proteção das mulheres de outros países: espera-se um superávit orçamentário de cerca de US $ 31 bilhões para o próximo ano.

É difícil dizer quantas mulheres escolheriam ir para a Califórnia para fazer um aborto se a lei federal fosse revogada.

O Instituto Guttmacher calculou que 132.680 abortos foram realizados na Califórnia em 2017, ou cerca de 15 por cento de todos os abortos no país. O número inclui pessoas de outros estados, bem como adolescentes, que no estado não são obrigados a ter a permissão dos pais para fazer um aborto. A Planned Parenthood, conhecida organização sem fins lucrativos que fornece serviços de saúde para mulheres e responde por cerca de metade de todas as clínicas de aborto na Califórnia, diz que tratou mais de 7.000 pessoas de outros estados até 2020.

– Leia também: Como o aborto é narrado em séries de TV