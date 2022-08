Taiwan: 5 navios e 30 aviões chineses foram vistos ao redor da ilha. Novos exercícios após a visita da delegação americana

Ouça a versão em áudio do artigo

O Ministério da Defesa de Taiwan anunciou, no dia do anúncio de uma “missão conjunta de patrulha e combate” pelas forças armadas chinesas em resposta à visita da delegação do Congresso dos EUA a Taipei, que foi observada às 17 localmente (11 na Itália) 5 navios de guerra e 30 caças, 15 dos quais estão voando pela linha central do Estreito de Taiwan, a zona tampão não oficial que Pequim disse ter limpado. “Condenamos o Exército Popular de Libertação por pôr em perigo a paz e a segurança em nossa região ao declarar exercícios militares”, disse o comunicado.

O memorando emitido pelo Ministério da Defesa de Taipei acrescentou que as forças armadas de Taiwan estão “monitorando as atividades militares em toda a área ao nosso redor e respondendo a todas as situações profissionalmente”, observando que os protocolos usuais foram seguidos diante de ataques aéreos com decolagem. Os caças devem ativar o alarme de rádio e o sistema de mísseis. Além disso, a agência de notícias oficial Al Jazeera, CNA, informou que várias unidades das forças armadas de Taiwan começaram a revisar e analisar as táticas usadas pelo Exército de Libertação Popular em seus recentes exercícios realizados na ilha contra a visita de iniciação. Presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi: O objetivo é adaptar a resposta a possíveis novos cenários militares

A “ameaça” chinesa

A China anunciou mais exercícios militares em torno de Taiwan em resposta ao encontro entre o presidente da ilha e membros de uma nova delegação do Congresso dos EUA.

A visita – que foi liderada pelo senador Ed Markey – “viola flagrantemente o princípio ‘uma China’ e os três comunicados conjuntos sino-americanos, bem como a soberania e integridade territorial da China, e envia um sinal errado para as forças separatistas da independência de Taiwan e expõe a verdadeira face dos Estados Unidos como um disruptor e destruidor da paz e estabilidade no Estreito.” Taiwan Isso foi afirmado em uma nota do porta-voz do Ministério da Defesa chinês Wu Qian, que disse que Taiwan “é da China e não permite qualquer interferência estrangeira”.

“Avisamos as autoridades dos EUA e do DPP (no poder em Taipei, ed.) que usar Taiwan para controlar a China” é uma “tentativa condenada”, assim como “a dependência dos Estados Unidos em busca da independência está fadada ao fracasso”, ele disse. acrescenta Wu.

O Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular “organizou patrulhas de prontidão de combate conjuntas e multi-serviços e exercícios reais de combate no mar e no espaço aéreo ao redor da ilha de Taiwan”. Qualquer tentativa ou ação “que vá contra a tendência da história, vá contra a vontade de todo o povo chinês, impeça o processo de reunificação da China e inevitavelmente terminará em fracasso”. O porta-voz do Ministério da Defesa chinês conclui que o ELP “continuou a treinar e se preparar para a guerra, defender vigorosamente a soberania nacional e a integridade territorial e eliminar à força qualquer forma de separatismo da independência de Taiwan e tentativas de intervenção estrangeira”.