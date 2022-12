Bate-papo matinal entre Antonella Fiordelesi e Luca Onstini – VIP Big Brother

Enquanto eles se deliciam com um café da manhã lento, onestini E a Antonella Discuta o que aconteceu ontem durante o episódio. A duelista ainda agradece muito por ter sido escolhida como a Favorita da Semana e diz, com um sorriso nos olhos, que se assustou quando pensou pela primeira vez que havia sido eliminada.

Antonella, que estava na votação final com OrianaE eu pensei que era uma eliminação da TV. Ela diz que viu muito medo nos olhos da bela venezuelana porque estava convencida de onde sair do jogo, “Ele se importa muito com a rima, isso mesmo” diz VIP, pensando nas preocupações de seu companheiro de aventura.

O influenciador, que a ouve com atenção, revela que, em sua opinião, Phoebeon tem muitas coisas em comum, apesar de se chocarem bastante durante a semana. O importante personagem não nega essa análise e declara que Orellana, quando pensou pela primeira vez que Antonella havia sido eliminada, teve muita pena dela porque percebeu que, apesar de tudo, ela era uma grande heroína na casa.

Não há sangue bom entre os Vippones, mas Antonella percebe que tem coisas em comum com seu companheiro aventureiro. Eles vão se reconectar para restaurar seu relacionamento?