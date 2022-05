Roman Dodin, o chefe de segurança em Kharkiv que foi expulso por Zelensky. “Ele não trabalhou para defender a cidade”

“Ele não trabalhou para a defesa da cidade, mas desde os primeiros dias da conquista russa cuidou de seus interesses pessoais.” Com esses motivos Volodymyr Zelenski demitiu o chefe do serviço de segurança da Ucrânia na região CarcóviaE a Roman Dodin. “Quais são as razões, a polícia explicará”, disse o presidente ucraniano em um vídeo transmitido em seu canal Telegram. Em seguida, o presidente ucraniano dirigiu-se, em particular, às cidades ucranianas de Kharkiv, onde hoje se encontra, Kyiv e Krivij-Rihe, sua cidade natal, lembrando que, apesar das dificuldades, “vamos vencer”.

Nas próximas horas, a polícia ucraniana deve explicar os motivos. “O que é muito importante agora é que estamos todos unidos, com 100% de cooperação. O exército, a polícia, o prefeito de Kharkiv, a administração regional do estado – todos estão realmente trabalhando para a vitória e fazendo isso de forma muito eficaz. Infelizmente, isso não pode ser dito sobre o líder SBU local Zelensky disse.

No início de abril Zelenski Ele disse que expulsou dois altos funcionários da segurança ucraniana, a quem chamou de “traidores”, um deles na região de Kharkiv. “Não tenho tempo para lidar com todos os traidores, mas pouco a pouco todos serão punidos”, alertou o líder ucraniano, acrescentando que “aqueles que quebram o juramento de fidelidade ao povo ucraniano serão inevitavelmente privados dele”. seu posto militar.” Outro nome do suposto traidor foi mencionado alguns dias depois pelo próprio Dudin: ele era um ex-funcionário da Administração Presidencial Ucraniana na região de Kharkiv (onde o homem trabalhou até 2019 e teve acesso a segredos de Estado). O próprio Dudin o acusou de trabalhar nos Serviços Especiais Russos.