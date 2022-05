Ucrânia, as últimas notícias. Zelensky está disponível para um telefonema conjunto com Erdogan e Putin. sem Kremlin

Estamos nos aproximando do 100º dia do conflito. Os combates continuam no leste do país, onde as tropas russas invadiram a cidade de Severodonetsk (Donetsk). O presidente Zelensky disse que a situação era “extremamente difícil”, enquanto as agências internacionais relataram duas baixas civis. Na frente financeira, Moscou está avaliando um sistema para honrar sua dívida em Eurobonds sem passar pelas infraestruturas financeiras ocidentais.