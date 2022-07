Todas as informações úteis sobre o concerto no estádio San Siro

Guns N’ Roses ao vivo em Milão!

10 de julho de 2022, Estádio San Siro



horários

Das 13:45 às 14:15 Ultimate Vip Pack

14:30 Aceite o Ultimate Vip Pack

12:30-14:30 Grupo de Entrada Antecipada no Gold Circle

14:45 Entrada antecipada no círculo de ouro

Das 15:00 às 20:00 Recibo Hot Ticket

Das 16h00 às 20h00

15:00 portas abertas

16h00 Abertura da bilheteria

17:00 Abertura do escritório de acreditação

17:30 mel sujo

18:30 Gary Clark Jr.

20:00 armas e rosas

entradas

Os titulares de ingressos Ultimate Vip Pack que chegarem ao estádio após as 14h15, mas antes das 14h30, ainda poderão retirar seu ingresso na bilheteria norte e terão que chegar no portão 4 com os titulares de ingressos Golden Circle Early Entry. Caso apareçam depois das 14h30, terão sempre de se registar na Bilheteira Norte e depois entrar pelo Portão 15 com os portadores de bilhete Golden Circle.

Os titulares de ingressos Gold Circle Early Admission que chegarem ao estádio após as 14h30 ainda poderão retirar seu ingresso na bilheteria norte, mas terão que entrar pelo portão 15 com os titulares de ingressos Gold Circle.

Regulamento de fábrica (o que levar, o que não levar)

Informamos ao público em geral o seguinte:

1.1 O acesso à usina significa o cumprimento deste regulamento;

1.2 A entrada é permitida apenas a titulares do Bilhete de Entrada Ordinária;

1.3 O cartão de acesso deve ser guardado até ao final do evento e à saída das instalações; Deve ser apresentada a qualquer momento, mediante simples solicitação do pessoal de acompanhamento. O bilhete perde a validade assim que você sai dos portões da estrutura;

1.4 É permitida a entrada com refrigerantes em recipientes de plástico com volume não superior a 0,5 litros. Desde que não tenham cobertura. Nos pubs fechados, as bebidas serão servidas em copos descartáveis ​​e garrafas vendidas sem tampa;

1.5 Dentro e fora da fábrica, para fins de segurança e proteção da estrutura, é acionado o sistema de videovigilância. Todas as imagens gravadas quando necessário são colocadas à disposição da autoridade judiciária e da polícia judiciária. Os sistemas de videovigilância existentes cumprem o disposto no Decreto Legislativo 196/2003 e alterações posteriores;

1.6 A fim de proteger a segurança pública, são realizadas verificações na entrada da fábrica por plantonistas e policiais, além de detectores de metais;

Comportamento proibido:

2.1 ficar de pé e sentado nas escadas, nas vias de acesso e fuga e em qualquer outra passagem designada para a saída de emergência;

2.2 danificar ou adulterar as instalações, infraestrutura e serviços da Estação de qualquer forma;

2.3 Subida em balaustradas, divisórias, divisórias e outras estruturas não destinadas à presença e posições do público;

2.4 exercer qualquer tipo de atividade comercial que não tenha sido previamente autorizada, por escrito, pela direção da planta;

2.5 comportamentos capazes de criar situações perigosas, pôr em perigo a segurança de qualquer pessoa ou violar a ordem pública, tais como perturbar de qualquer forma o desenvolvimento ordenado de um evento ou impedir a sua fruição pacífica;

2.6 entrar e permanecer embriagado ou sob efeito de drogas;

2.7 exibição de material que obstrua a visão de outros espectadores ou interfira nos sinais de emergência ou que, em qualquer caso, constitua um obstáculo às vias de fuga para as saídas;

2.8 envolver-se em ações agressivas contra o pessoal da condicional;

substâncias proibidas

3.1 Armas de fogo, armas falsas ou itens semelhantes a armas, facas e outros objetos com bordas afiadas ou afiadas. Munição, munição falsa ou qualquer coisa parecida com munição;

3.2 Materiais explosivos ou inflamáveis, produtos químicos ou dispositivos incendiários;

3.3 Fogos de artifício, foguetes e crackers.

3.4 Garrafas de vidro, latas ou frascos de metal;

3,5 bebidas não alcoólicas em recipientes de plástico com capacidade superior a 0,5 litros. As bebidas não alcoólicas estão limitadas a uma garrafa de plástico de no máximo 0,5 litros. sem tampa

3.6 bebidas alcoólicas não adquiridas no local;

3.7 Animais de qualquer tipo e tamanho (exceto cães-guia treinados e cães de assistência);

3.8 Substâncias ilícitas, incluindo drogas e agulhas (a menos que sejam exigidas por motivos médicos legítimos);

3.9 Colunas, postes, bastões, guarda-chuvas, grandes equipamentos fotográficos (como tripé), bastões de selfie e bastões;

3.10 Veículos aéreos não tripulados ou dispositivos aéreos controlados remotamente;

3.11 Motocicletas, bicicletas, patins, skates e cabeceiras;

3.12 Equipamentos de transmissão eletrônica, bancos de potência ou ponteiros laser;

3.13 Sacos, carrinhos, carrinhos, malas e mochilas com volume superior a 15 litros. ou coisas que são muito grandes para uma verificação de segurança;

3.14 Buzinas de estádio, latas de spray e latas de spray (por exemplo, repelentes de mosquitos, desodorantes, protetores solares, etc…)

3.15 Barracas e sacos de dormir.

3.16 Instrumentos musicais.

3.17 Equipamentos de Gravação de Áudio/Vídeo, Máquinas Profissionais e Semi-Profissionais, Go-Pro, Ipad e Tablet PC;

3.18 Capacetes, correntes e todas as outras coisas que possam causar ofensa;

O incumprimento deste regulamento pode implicar a rescisão imediata do contrato de prestação de serviços celebrado com a compra e posse de bilhete de entrada e a aplicação das sanções previstas na legislação em vigor. As forças policiais existentes podem incorporar esta lista.