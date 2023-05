Tina Turner está morta. A Rainha das Rochas tinha 83 anos

ela morreu Tina Turner. Seu porta-voz anunciou que a cantora tinha 83 anos. Este é o anúncio:Tina Turner, Rainha do Rock and RollEla faleceu pacificamente hoje, aos 83 anos, após uma longa doença em sua casa em Küsnacht, perto de Zurique, na Suíça. Com ela, o mundo perde uma lenda musical e modelo.” A Casa Branca comentou a morte da artista: “Notícia muito triste, uma grande perda para todos que a amavam.”

Tina Turner, da vida violenta com Ike ao cenário mundial, lady rock completa 80 anos Ernesto Asante

26 de novembro de 2019

Entre suas realizações, (simplesmente o melhor E Limites da cidade de NutbushAs outras estão com o marido Ike Turnercom quem colaborou em vários álbuns. A explosão da carreira solo ocorreu na década de 1980, com canções que marcaram época como Não precisamos de outro heróie a trilha sonora Mad Maxai que lindo Dançarino privadoFoi escrito por Mark Knopfler e traria a ela quatro prêmios Grammy. Uma voz maravilhosamente emotiva com uma voz sempre expressiva, nunca forçada e um poder instantaneamente reconhecível, Tina Turner Ela consegue se reerguer após o fim do relacionamento destrutivo com Ike, que a deixou em ruína financeira e psicofísica. E renasceu como uma fênix, como David Bowie a viu, tendo se levantado para voar mais uma vez, ressurgindo de sua destruição. Torne-se a rainha do ácido na versão cinematográfica da ópera rock de The Who Tommy, na qual o protagonista é apresentado a jornadas lisérgicas. Depois de recuperar seu nome, que Ike tirou dele ao registrar seu nome como marca registrada, Tina Turner aguarda sua jornada para uma nova vida, sob as luzes, após a escuridão e a violência dos anos anteriores.

como torneironome real Anna Mae Bullock, torna-se uma estrela mundial aos quarenta anos. Ela vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo, ganhou 11 Grammys, foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll com Ike em 1991 (sozinha em 2021) e homenageada no Kennedy Center em 2005. Ela é Stretched to the Soul and rhythm and blues e pop rock com um talento natural expresso em discos mas sobretudo em palco, num renascimento artístico paralelo a um renascimento pessoal.

Além de canções originais, ele fez grandes sucessos como Maria orgulhosa RACs e Vamos ficar juntos para Al Green. Mesmo nas expressões mais populares, Tina Turner Ela nunca perdeu o status de grande artista. A vida não poupou outras dores: o primeiro derrame, a descoberta do câncer e o suicídio do filho, Craig. Mas é uma vida que também foi transformada em filme, musical da Broadway e documentário da Hbo em 2021, que pediu licença ao público. Que a cumprimenta no dia da despedida com milhares de postagens e tweets de pessoas comuns e artistas.