Gal Gadot é imprudente no coração do trailer de pedra [VIDEO]

Da Mulher Maravilha, a super-heroína da Amazônia, Gal Gadot se torna uma espiã incorruptível em seu próximo filme, Heart of Stone, dirigido por Tom Harper, codiretor da popular série de TV britânica Peaky Blinders. Gal Gadot junto com outros dois heróis de Heart of Stone, Jamie Dornan e Alia Bhatt, participaram do evento TUDUM 2022 na Netflix onde um vídeo do grupo foi compartilhado com as primeiras cenas inéditas do filme.



Em Heart of Stone, Gal Gadot interpreta Rachel Stone, uma agente secreta da CIA que entrará em colapso entre completar seu trabalho por um bem maior e arriscar a perda de seu bem mais valioso. O roteiro foi escrito por Greg Rucka e Alison Schroeder, enquanto foi produzido pela Skydance Media, Mockingbird Pictures e Pilot Wave. Em março de 2022, Gal Gadot revelou o início das filmagens através de seu perfil oficial no Twitter, com fotos de seu personagem usando o visual.

Raquel Pedra. prazer em conhecê-lo.

A atriz também anunciou, em suas redes sociais, o fim das filmagens, que terminaram em julho de 2022 com uma foto conjunta em grupo Em seu perfil oficial do Instagramacompanhado da seguinte mensagem:

E é isso! Não posso acreditar que terminamos. Eu tive essa ideia cerca de quatro anos e meio atrás, pois só tinha o nome Stone na cabeça e agora terminamos uma jornada de quase cinco meses em cinco países diferentes! Estou muito orgulhoso e primeiro devo agradecer aos muitos membros da equipe que trabalharam incansavelmente neste filme no Reino Unido, Itália, Islândia, Marrocos e Portugal! Obrigado à Skydance Media e à Mockingbird Pictures que acreditaram neste projeto e aos escritores Greg Rucka e Allison Schroeder que deram vida a esta história. O elenco é ótimo, foi um prazer trabalhar com todos vocês e nosso corajoso diretor Tom Harper. Agradeço ao meu marido Yaron Varsano, foi um prazer compartilhar essa conquista com você, com nossa empresa Pilot Wave. Mal posso esperar para que todos conheçam Rachel Stone.

Como ela observou em sua carta aos fãs, Gal Gadot está produzindo Heart of Stone com seu marido por meio de sua empresa, Pilot Wave, que anteriormente tinha um acordo com a Skydance Media que planeja criar uma franquia no estilo James Bond e Missão: Impossível.

Heart of Stone estará disponível ao vivo, de acordo com o calendário de lançamentos da Netflix, em 2023.

