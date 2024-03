Leo, o fundo das algemas usadas pelos portugueses

Leo também ganhou as manchetes pela braçadeira que usou nas últimas partidas do Milan. O pano de fundo do gesto

Ninguém poderia imaginar que Leo causaria polêmica com seu nome e número na braçadeira rossonera usada pelos portugueses contra o Verona na última partida do Campeonato antes do intervalo. Algumas críticas surgiram imediatamente nas redes sociais, que foram rapidamente reprimidas pelos antecedentes ligados à história da braçadeira.

Conforme relatado pelo Corriere della Sera, nada mais foi do que um terno presente dado a Leo por um pequeno fã e colega. O gesto foi feito pelo jogador sub-9 do AC Milan, Samuel, de 8 anos. No pré-jogo MilãoNo San Siro, em Nápoles, no início de fevereiro, um jovem jogador de futebol era uma das crianças no túnel cumprimentando os jogadores que passavam. Samuel, assim que viu o seu ídolo, Léo, depois de fazer um carinho na criança, colocou-lhe no braço a algema feita à medida que os portugueses tinham levado.