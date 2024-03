A Itália vive um turbilhão de chuva, granizo e neve desde quarta-feira, mas depois tudo muda, detalhes

Alerta meteorológico: Uma forte fase de mau tempo se aproxima nos próximos dias

Aviso meteorológico: Nas próximas horas e mais nos próximos dias, o insidioso “Della Colomba” atingirá completamente a Itália, basicamente prendendo-a em um vórtice, que será caracterizado não só por muita chuva, mas também por fortes ventos. e granizo, sem esquecer a neve abundante que se acumula nas nossas montanhas. Há também um alerta meteorológico da Defesa Civil.

Na verdade, um está aberto Lesão hemisférica profunda Até então eles continuam fluindo Correntes de ar frio e instáveis Move-se do Atlântico Norte para latitudes mais baixas e, portanto, para o nosso país.

As condições meteorológicas deverão deteriorar-se significativamente nas próximas horas Embora os olhos estejam focados principalmente Quarta-feira, 27 de março Quando o segundo pulso (frio) do ciclone Colomba irrompe sobre a bacia do Mediterrâneo, atrai correntes intensas e húmidas do sul (potencial para eventos climáticos extremos). Aqui estamos na presença de um Estrutura perigosa Chuvas abundantes, ventos tempestuosos e até uma queda brusca de temperatura são capazes de trazer, principalmente, valores máximos.

De acordo com as últimas atualizações, o Nordeste, o Leste da Ligúria e o setor do Tirreno serão as áreas mais afetadas, onde são esperadas fortes tempestades, incluindo, entre outras, granizo.