Movimento IoApro na praça, confrontos no centro de Roma: fogos de artifício contra a polícia

Tensões nas ruas de Roma, onde restaurantes, números de cubas, esportes e o mundo cultural se reuniram para um evento não reconhecido. Existem cerca de 500 pessoas do movimento anti-IoPro organizadas nas redes sociais contra as atividades anti-Govt. O centro está sob escudo desde os confrontos que antecederam Montecitorio, há uma semana. Os manifestantes se reuniram na Piazza San Silvestro gritando “Liberdade, Liberdade”. Alguns deles, incluindo militantes do Cassabound, tentaram forçar a curva policial, mas foram impedidos. Manifestantes vieram de toda a Itália: 130 ônibus foram anunciados. Os manifestantes bloquearam o trânsito no torto muro piyasle grupo hpilaminiyo acusou a polícia. Outros manifestantes voltaram ao primeiro grupo em direção à Piazza del Popolo via Del Corso.

Peço à Rádio Uno: próxima reabertura na próxima segunda-feira? Isso é um perigo. “

O helicóptero sobrevoa a cidade velha. Veículos blindados e hidrantes se alinham nas várias ruas, barricadas e vias fechadas em torno do Parlamento. Várias patrulhas policiais locais estão envolvidas em serviços de trânsito e bloqueios na área ao redor da Piazza de Montecitorio. O objetivo é evitar as tensões da semana passada.

Mais de 50 foram identificados

Mais de 50 já foram identificados. Treze pessoas provenientes da Sicília foram detidas pela polícia na estação Termini. Detalhes pessoais de mais 39 foram retirados O ônibus em que viajavam foi parado pela polícia para uma verificação no pedágio de Roma Norte. Ulliruppukkuc para impedir ônibus não autorizados ou grupos de manifestantes Pedágios de rodovias e estações ferroviárias da capital, batidas policiais provocadas nesta manhã.

Uma pessoa ficou ferida

Um manifestante ficou ferido quando atirou objetos contra as autoridades policiais durante uma manifestação não autorizada. O manifestante, que foi atingido por uma garrafa, sofreu ferimentos leves na cabeça.

Vozes do evento

Os manifestantes exigem uma reabertura imediata. “Não deixamos o IVA, somos o povo, somos as famílias – uma delas é de Nápoles – não somos criminosos, trabalhamos 14 horas por dia”, afirma. Quando outro acrescenta: eles também negam o direito de manifestar. Chegar aqui foi um desafio.

“Precisamos reabrir para nossos filhos. Por que algumas empresas podem abrir, outras não? Se houver um governo. Grita. Nos Estados Unidos, no último dia 6 de janeiro. A confiança deve renunciar. Eles nos destroem. Chega agora, lanches não são suficientes.

Alguns combatentes do Cassabound alcançaram a Piazza San Silvestro com um grito de “reabrir imediatamente”. Lê uma faixa que diz: “O medo de morrer não nos mantém vivos.” “Estamos aqui para apoiar os grupos afetados porque é um direito de trabalhar”, diz um militante.

Uma ligação tranquila de Salvini

Salvini retornará a Roma à noite, portanto não estará no evento. «Mas ouvi-os ontem e hoje – explicou. Haverá reuniões com os ministros da Liga, convido-os com calma e com propriedade. Mas eles querem trabalhar.

Última atualização: 18:00





