15 e 17 anos morrem

Acidente trágico a Tampa, No povoado de Bellesano. Perca sua vida Dois jovens Meninos, um em 15 e um menino, por outro lado, 17 em 17 pessoas viajando em uma scooter, uma Beverly 250. Detalhes sobre a mecânica Deixou. Ambos os meninos eram originalmente de Bellesano e Fratte. A verdade teria ocorrido por volta das 18h30. De acordo com a reconstrução preliminar, a vítima e dois outros meninos estavam andando em uma motocicleta. Também caíram, mas sem consequências graves.

Acidente

Carabinieri correu para o local após investigar o episódio, juntamente com 118 funcionários, relataram o incidente. Através de Carlo de Julius, a via em questão foi fechada ao tráfego de veículos na direção da Via Grillo de Capesano e da Via Tenente em Colônia. Farina. Atualmente não está claro se outros veículos estiveram envolvidos no acidente ou manobra, se a scooter saiu da estrada em velocidade excessiva ou colidiu com um bloqueio na estrada. A possibilidade de capturar imagens de algumas câmeras de vigilância por vídeo precisa ser avaliada.

As condolências do prefeito