Travaclio & Co. Ao estilo DDR: declaração de conta de Renzi divulgada por Fato “violando a Constituição”

Título: “Quem paga a Renzi: Arabia, Benetton & C.”. D. que é um Blitz Fato do dia a dia Contra Matteo Renzi, Senador, ex-primeiro-ministro, ex-secretário do Partido Democrata e fundador e presidente da Itália Viva. O jornal do diretor Marco Travaglio publica o Hon’ble Personal Account Statement: Ataque sem precedentes ou quase sem precedentes à imprensa. A imprensa? Boato? Sarah.

Concentre-se na situação financeira pessoal de Renzi: Não há informações sobre possíveis investigações. O documento teria vindo do escritório de um advogado. Além da suposição de inocência. Adeus à privacidade. As contas de Renzi estão alinhadas e na mesa: 2,6 milhões de euros em dois anos. Duas páginas inteiras: Assinado por Valeria Basselli. “Major Korean Newspaper”, Ministério das Finanças da Arábia Saudita, Autoridade de Turismo da Saudita, Publishers, Universidade de Stanford na Itália e o cantor de rock Piero Bele, “Licio Kelly’s Boy Scout” (processo civil de 20 mil euros). A Blitz da RDA, escuta telefônica e A vida de outros.

“Há um ataque a uma empresa de consultoria do Reino Unido e a um jornal coreano. Mais uma vez: duas empresas italianas, uma das quais foi fundada por Alessandro Benetton e o Ministério das Finanças saudita. Quem paga as negociações de Matteo Renzi aqui?” No total, de 2018 a 2020, o senador hoje, o chefe do Itália Viva, faturou um total de mais de 2,6 milhões de euros (não só por discurso). Detalhes das receitas (legais) do ex-Primeiro Ministro, conferências e outros assuntos, por exemplo livros, acabaram nos registros de investigação do Gabinete do Procurador do Estado de Florença. Aqui, Renzi é acusado de conluio com os ex-ministros Luca Lotti e Maria Elena Poshi. No centro do julgamento estão as contribuições voluntárias finais para o Tesouro, que os juízes acreditam ser um sotaque político-constitucional da corrente Renziana dos democratas.. Existem milhares de documentos protocolados por advogados. Inclui o relatório da Guardia di Finanza de 10 de junho de 2020, bem como as contas da conta à ordem em nome de Renzi. A renda do ex-primeiro-ministro não foi objeto de investigação: não por esse motivo, Renzi acabou sob investigação. Et voilà: Scoop.

Reações

Um resumo de duas páginas e uma explicação no extrato da conta de Matteo Renzi. Definitivamente ficaria animado se não fosse assustador. Este método, sem precedentes, levanta polêmica, mas acima de tudo ansiedade, na verdade medo, puro terrorismo: Muitos políticos estão com raiva, talvez com medo de uma invasão que possa afetar alguém amanhã, e eles também podem. Todos concordam: isso é irritante.

Advogado – Action MP escreveu no Twitter Enrico Costa – Recebe o extrato bancário pessoal de Renzi, que foi emitido magicamente, item por item Feito. Documento de investigação usado para boatos da imprensa. “Infelizmente – as penalidades para essa violação são absurdas e nem todos se importam.” Fundador da Fratelli de Italia Guido Crossetto: “Em Il Fatto você pode encontrar a liberação ilegal do extrato da conta pessoal de தனிப்பட்ட matteorenzi dos documentos de investigação do escritório do advogado. Talvez seu cartão de crédito ou o cartão de sua esposa. Então, porque não, uma lista dos sites visitados. E fotos no banheiro ”. Outros, muitos intervêm no mesmo tom.

Resposta de Renzi

Matteo Renzi respondeu à atenção à noite, neste ponto podemos definir morbidade, d Na verdade Com um post em suas redes sociais. “Eles colocaram minha conta bancária online em violação à constituição e às leis. Eles escolheram um oponente político para testemunhar o caso criminal. Eles receberam comunicações e escuta telefônica com um método que foi até contestado pela Suprema Corte.

Ao longo dos anos, eles gastaram centenas de milhares de euros e contrataram dezenas de financiadores para uma caçada humana, que é fechada por uma curva de saúde atual em torno do senador Renzi pela atual teoria dos juízes do judiciário democrata. O que está acontecendo é provocar a opinião pública, a mídia, os adversários políticos. Não meus amigos. Porque meus amigos sabem que eventos como esse não me assustam, mas me dão energia para começar tudo de novo..

Uma longa guerra civil e criminal me espera para obter a compensação que mereço. Vou fazer isso com diligência, gradualmente, sem raiva. Não tenho nada a temer, a publicação incivilizada desses documentos confirma minha transparência e autenticidade.. Mas espero que alguém pense que o que está acontecendo comigo na política é uma violação recorrente da lei que persegue as empresas. Agradeço de coração a todos que demonstraram carinho por mim durante esse tempo. Eu te amo, te esperando em Leopolda com o sorriso de quem nunca se cansa de lutar.

Bom fim de semana “.

