Atrás do quadro a mais bela paisagem, a crítica

O pintor está determinado a fazer um desenho para enviar a uma galeria de arte. É uma paisagem abstrata na qual já defini como serão as superfícies, traçando linhas pretas, mas faltando cores para completá-las. Porém, a mulher se deixa distrair pelo vizinho, o que é inevitável: ele é um velho que mora sozinho com um gato. Ele também é pintor e, ao olhar pela janela, percebe que alguns de seus quadros são semelhantes aos que estão pendurados em sua casa (um sótão boêmio-romântico onde outros artistas podem ter se hospedado no passado).

Assim, a realização de seu novo trabalho se alterna com a busca da verdade sobre o mistério que envolve sua casa e seu próximo: qual a relação entre eles? Quem é esse homem? Por que, embora não seja conhecido, ele é um tanto familiar para ele? O que está escondido atrás dessas pinturas? Por que eles parecem parte de uma grande história? Estas e outras questões são a base Atrás do quadro a mais bela paisagem، reconsiderando, é um verdadeiro bonsai, perfeito em seus limites.