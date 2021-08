Psychonauts 2 tem a maior classificação média entre os lançamentos de 2021, no Opencritic – Nerd4.life

Atualmente com média de 89 درجة Psicologia Pioneiros 2 É uma das novas versões Melhor 2021, pelo menos no complexo sincero. O único título a resistir, novamente em termos de uma avaliação medíocre, é o romance visual Bustafellow, que tem menos críticas. De referir ainda que o título Double Fine foi recomendado por 99% dos críticos, enquanto o outro “apenas” por 80%. Olhando mais de perto, temos um candidato muito sério para o prêmio de Jogo do Ano.

Atrás do Psychonauts 2, nem todos foram lançados ainda Avaliações (Para que possa melhorar quando piorar), descobrimos que são necessários dois, Ratchet & Clank: Rift Apart, Monster Hunter Rise, Overboard! Porta da morte e chicória: um conto colorido.

para obter mais Em formaçãoLeia nossa análise do Psychonauts 2, onde escrevemos:

Psychonauts 2 homenageia seu antecessor. Tim Schafer está de volta com sua escrita brilhante e capacidade de criar mundos fantásticos, abordando questões complexas com a devida profundidade, mas sempre com o sarcasmo certo. Isso não mudou desde a Ilha do Macaco, mas foi melhorado, evoluído e amadurecido. A essência é que estamos tendo um grande título, impressionante do início ao fim e cheio de variedade que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Jogue-o a qualquer custo, quer tenha que comprá-lo ou tenha uma assinatura do Xbox Game Pass.

Antes de sair, lembramos que Psychonauts 2 será lançado em 25 de agosto de 2021 no PC, Xbox Series X, S, Xbox One e PS4. Os usuários do PS5 poderão reproduzi-lo com compatibilidade retroativa.