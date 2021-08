As orquídeas são belas plantas valorizadas pela elegância de suas flores. Quando colocado em casa, torna qualquer móvel elegante e é o presente perfeito para expressar devoção e carinho por qualquer pessoa.

É muito fácil matar uma orquídea, especialmente se você não conhece alguns truques simples para mantê-la viva. A principal razão pela qual muitas pessoas causam o murchamento das orquídeas é o excesso de água. Na verdade, uma orquídea é uma planta tropical, ela só precisa ser molhada quando o solo estiver completamente seco.

Além disso, há outro erro muito frequente, ao qual poucos prestam atenção, mas que pode afetar significativamente a vida útil da planta.

Orquídeas morrerão desse erro estúpido que quase todo mundo comete

Comprar uma orquídea é quase uma garantia. Na verdade, quem pensa que as orquídeas desaparecem instantaneamente está muito enganado. Talvez ele pense assim porque ele não sabe disso 3 truques simples para fazer orquídeas florescerem o ano todo.

Quando pensamos em uma orquídea, logo vem à mente a imagem desta bela planta com suas flores elegantes e parecidas com vasos, principalmente brancas ou roxas. E aqui exatamente o erro perigoso desaparece.

Se compramos uma orquídea assim que a combinamos com uma tampa de vaso de cerâmica, estamos muito enganados.

Há uma razão clara e definitiva para vender orquídeas em um vaso transparente desde o início. O sistema radicular dessas plantas implementa Fotossíntese de clorofila, que só é ativado quando há luz. Ao contrário, ao colocar a planta em um vaso de cerâmica, bloqueamos o acesso de luz e causamos sérios transtornos à planta. E, de fato, as orquídeas vão morrer por causa desse erro estúpido que quase todo mundo comete. Sem falar nas orquídeas que murcham por causa da Este é um grande erro que muitas pessoas cometem no verão.

Cuidado com os choques térmicos

As plantas que são transferidas do viveiro para lojas de conveniência ou residências estão sujeitas a mudanças significativas no microclima. Estamos falando das características dos ambientes, como o nível de umidade, a presença de luz e a temperatura. Essas diferenças podem criar estresse em nossa planta. Para evitar criar essa situação desagradável para nossa planta, devemos tentar manter a temperatura interna de nossa casa sempre constante. Em particular, a temperatura ideal para o cultivo de uma orquídea oscila entre 10 e 27 graus, embora também varie muito de acordo com o tipo de orquídea.

aprofundar

Esta orquídea extremamente rara e incomum surpreende qualquer um que a veja como se ela se parecesse com um macaco e parecesse que saiu de um desenho animado