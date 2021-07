O Cyberpunk 2077 está pronto para ser o que sempre prometeu? – Multiplayer.it

Após 7 meses de sofrimento pontuado por uma “cadeia de eventos infelizes” com os quais Lemon Snicket mal se preocupa, CD Projekt RED finalmente parece ser o Preparar Para apresentá-lo ao público Filme Cyberpunk 2077. Este material fraco não foi lançado no Xbox One e PlayStation 4, mas uma versão revisada, corrigida e aprimorada do que pudemos jogar no PC (e no Stadia) quase desde o início. O Ótimo jogo Um papel futuro que ele sonhou, esperou e discutiu durante anos.

O jogo que “tirou o fôlego” apresentado por Keanu Reeves no palco da E3, o digno sucessor daquele de The Witcher 3 cujo nome e preços do estúdio polaco saltaram paraOlympus Dos videogames e nos corações dos jogadores.



Cyberpunk 2077, vamos conversar!

É sobre aquele jogo complexo também Debate, com muitos argumentos ardentes, com base em um jogo de tabuleiro de visão igual. Um mundo em que você se perde, interpreta, se apaixona pelos personagens que encontra, se relaciona com seu alter ego, testa seus limites e explora o mundo da mente maluca.

Um mundo vivo e pulsante escondido sob uma pele primitiva com tecnologia e comunicações que definem a fraude. Ambas as questões, no entanto, foram assumidas pela CD Projekt RED, com mérito Abandono do Oriente Médio e da África E com as mangas arregaçadas, tantos patches corretivos trouxeram o jogo de volta aos ouvidos, que tanto a Microsoft quanto a Sony têm.re-aceito“Ele está nas fileiras e não a trata mais como uma coisa gostosa.



Night City será tratada da maneira que merece?

Uma coisa permitiu que o jogo, por um lado, voltasse ao topo das paradas de vendas do PlayStation 4 e, por outro lado, o estúdio levantasse a cabeça e prometesse o melhor. Atualizar Começar.

Os 38 shows avaliados pela Epic Games Store prometem mares e montanhas, novos conteúdos capazes de dar mais vida à cidade, e novas histórias para contar e possivelmente suas origens. Nova geração Por PS5 e Xbox Series X | S.

Se isso acontecer, você acha que o Cyberpunk 2077 ainda tem cartas na mesa para cumprir suas promessas?