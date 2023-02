A mãe está bem e Camilla é natimorta

Acesse o artigo e todo o conteúdo do site Aplicativo exclusivo, com newsletters e atualizações ao vivo.

Um acontecimento feliz na vida de um casal que se tornou trágico em 24 horas, a alegria vertiginosa e emocionante de esperar o nascimento de um filho se transformou em uma dor excruciante em questão de segundos: oficiais qualificados farão isso. A investigação segue uma denúncia detalhada de um pai angustiado para descobrir o que aconteceu na sala de parto.Hospital Betânia Última quarta-feira.

Pouco depois das 15h de terça-feira, 21 de fevereiro, um casal deu entrada no pronto-socorro da Ala Leste de Nápoles, considerado o melhor da cidade para atendimento de mulheres e recém-nascidos. Uma mulher de 31 anos espera uma menina. Gravidez após 37 semanas de gestação. As águas estouraram e o nascimento está próximo. Após o interrogatório, segundo o relato dado à polícia, a mulher vem hospital de ginecologia Aí começa uma série de provações e tribulações. No dia seguinte, às 8h30, as duas esposas se comunicam por telefone e WhatsApp. Sua esposa informou ao pai da criança que a busca está em andamento.

Os médicos prescrevem a primeira pílula para aumentar as contrações uterinas, que naturalmente se preparam para o trabalho de parto. Às 11h45 a mulher toma o segundo comprimido. Começam fortes dores no útero, a pressão aumenta, mas a frequência cardíaca diminui. Depois, duas horas e meia de silêncio: às 18h30 foi a vez do médico da enfermaria relatar o descolamento prematuro da placenta ao nascer, a angústia do feto e do pai das crianças. Decidiu fazer uma cesariana. A mãe não corre perigo, mas a menina tem poucas chances: ela sofreu danos cerebrais irreversíveis. Seu coraçãozinho continuou batendo até as 16h de ontem. O pai aflito imediatamente apresentou uma queixa à polícia. Pequeno corpo capturado. Uma autópsia geralmente é realizada para determinar a causa da morte. Uma prova decisiva e irrepetível que não se realizou antes da nomeação dos assessores técnicos oficiais e partidários.

“Estamos próximos da dor da família, entendemos sua escala destrutiva – alerta Vincenzo Bottino, por meio do diretor médico da instalação de Argine – iniciamos imediatamente uma auditoria interna dedicada ao risco clínico para avaliar a adequação, o tempo e os métodos de todas as atividades clínicas. Estamos profundamente tristes com o trágico epílogo do parto, que decorreu rotineiramente desde a primeira breve mensagem recebida da sala de parto até a indução quando uma calmaria apareceu. Como há uma investigação não podemos fazer nenhum exame médico. Pelo que sabemos, posso dizer que os momentos em que um parto natural planejado e uma cesariana são quase instantâneos. Todos os operadores expressam suas sinceras condolências aos pais.

Giulia Caprigano e Claudio Riccio, Com 31 e 33 anos, eles estavam casados ​​há 18 meses e o sonho da paternidade se transformou em luto. “Estamos esclarecendo a tragédia que se abateu sobre nós – dizem com lágrimas – Camila, Infelizmente, ela não estará mais conosco, embora a esperemos de todo o coração. Ela é nossa primeira filha. Para nossa consternação, mais de 24 horas se passaram desde o rompimento da bolsa até o início da cesariana, que se mostrou inútil após o parto”.

(Colaboração de Gennaro Di Biase)

