Como evacuar a central eléctrica de Suviana: duas hipóteses

Bolonha, 19 de abril de 2024 – Como evacuar uma central elétricaErupção Suviana A invasão pela água continua e chegou Piso até -7? Esta é uma questão muito premente neste momento e deve ser permitidaInvestigação Junte-se à coleção para continuar na via dupla Testemunhos de sobreviventes. Até o momento, o Tubulações de água estão paradas: Primeiro precisamos entender de onde vem o vazamento de água do reservatório Suviana que ainda entra na hidrelétrica.

Como evacuar a central eléctrica de Suviana: uma hipótese com petroleiros

Existem duas hipóteses principais Empregos identificados durante cimeira realizada na província esta manhã Diretor de Bolonha, Attilio Visconti (Vídeo)CEO da Enel Green Power, Salvatore Bernabé, e os prefeitos dos municípios afetados

Água limpa dentro da bacia

A primeira hipótese é que alguém interveio Máquinas altamente especializadas À medida que a água é retirada da usina, ela passa por blocos de “purificação” e é constantemente monitorada por técnicos para avaliação. Qualidade e requinte Em seguida, é devolvido diretamente à bacia num ciclo contínuo e muito rápido (servindo a rede de água de Bolonha e da província). lá Contradições São eles: os elevados custos desta solução e sobretudo o facto destas máquinas serem muito difíceis de encontrar.

A água é armazenada e transportada por caminhões-tanque

Outra possibilidade, Mais lento e factívelé retirado Água misturada com óleo e hidrocarbonetos Numa central eléctrica com tubagens de água especiais: os fluidos absorvidos são então Armazenado em caminhões-tanque e transportado por estrada, com alto impacto de tráfego (e ambiental). Não é a solução ideal exata dada Horário de verão está sobre nós e aumentará as chegadas de turistas na região. O objetivo será garantir a conclusão das tarefas Até o final de julhoJustamente para permitir que os turistas retornem com segurança ao lago.

de onde vem a agua?

Existem duas fontes de água que entram em uma usina submersa. O primeiro primaveraJá estava lá, mas o acidente de terça-feira, 9, foi restringido por bombas d'água Não totalmente fechado, na altitude do Grupo 2 (onde estava sendo realizado o experimento), permitindo assim um pouco de água do lago. Uma das primeiras medidas a tomar quando começa a intervenção – explicou o Reitor de Bolonha Attilio Visconti. Feche toda a cabeça. Tal como entendemos, os bombeiros devem agir.

vezes

“O caminho está claro – conclui o Prefeito Visconti – faremos nossa escolha nas próximas semanas e eu entrarei Tempos únicos Finalmente vamos desocupar a fábrica.”