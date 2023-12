“Tenho Covid” – Diariamente

Italodesco No fundo, mas não lá Luciana Letizito No estúdio em como está o tempo No episódio de 17 de dezembro de 2023 o último antes das férias de Natal: após o anúncio da presença de Letzito Fábio Fazio Ele pediu desculpas ao público. “Por que você não sai?” Pouco depois, Littizzetto ligou da tela de casa usando um chapéu de Papai Noel. “Não saio porque estou em casa trancada, porque estou com coronavírus. (…) Saudações a todos os italianos doentes, e aos que têm e sem Covid, estejam doentes ou não, adaptei-me a essa tendência, porque estou na moda, não consegui “Para presentes de Natal porque estou presa aqui em casa”.

“Fique boa logo, Luciana”, foi como os telespectadores do X e do Instagram receberam a notícia de que Luciana Letzetto testou positivo para Covid. Ausente no estúdio, mas presente online em casa como de costume Carta ao Papai Noel para como está o tempo. Com a voz rouca por conta da Covid, Littizzetto esteve parcialmente presente durante o evento Episódio de 17 de dezembro de 2023Isto é para cumprimentar os espectadores antes das férias de Natal. Fabio Fazio primeiro brincou: “Um ótimo presente de Natal”, depois disse: “Você está com Covid, meu querido”.

Felizmente, a comediante, exceto por uma ligeira queda na voz, está bem. “Agora os italianos estão divididos em duas partes: Aqueles com gripe e aqueles com Covid. “São quase os mesmos sintomas, você não percebe a menos que pegue o cotonete. Tomei muito cuidado, você sabe que sou paranóico, e usei máscara e desinfetante.”

A Carta ao Papai Noel de Luciana Lezzetto: Prospecção de Irrigação

“Papai Noel oferece a todos nós, italianos, um presente útil, um pouco de memória, para nos lembrar do que fomos e do que não queremos mais ser. Neste Feliz Natal, viva a Itália antifascista.” Segundo a tradição, Luciana Letzetto cumprimentou o público com a mensagem A data é 14 de janeiro de 2024O programa voltará a ser transmitido em novembro próximo, após sair do Al-Rai. No entanto, durante a tese não faltou a exploração da irrigação. “Estamos sempre aqui mas já não estamos lá… Escreva isso. Estamos no 9º lugar. Vou lhe dizer o lapish: Yhdeksän… Então não traga presentes para Ray“.

Convidados do episódio de Che Tempo che Fa em 17 de dezembro de 2023

Havia muitos convidados no estúdio para o último episódio de como está o tempo Antes de 2024. Havia espaço para Discuta o tema do momentoOu as sentenças dirigidas por Giorgia Meloni a Chiara Ferragni no caso Palocco. Alguns telespectadores também esperavam um comentário de Littizzetto, mas ele não chegou. No entanto, a galeria de convidados era muito rica: Alessandro Ciani Apresente o filme Isso acontece mesmo nas melhores famíliasnos cinemas a partir de 1º de janeiro e o elenco Fábio De Luigi E Stefano Accorsi Eles falaram sobre o road movie 50 km por hora. No estúdio, Fabio Fazio usou um laço vermelho: uma referência a Gino Cecchettin, convidado do último episódio, e, como disse o próprio apresentador, em apoio a todas as mulheres.