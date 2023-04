“A Serie A está de volta ao topo da Europa e do mundo”

“O futebol está de volta. Não é apenas um slogan. Significa que O futebol italiano está finalmente de volta ao topo O esporte mundial não apenas pelos resultados de seus clubes, mas em geral como um produto de entretenimento global. Nos últimos quatro anos, melhoramos o produto Serie A para torná-lo mais atraente e colocá-lo na perspectiva do tiro “ao vivo” no nível dos eventos esportivos mais importantes do mundo. Eles falam Luigi De Cervo, CEO da Lega Serie A, Na estrada Ele recomeçou do Brasil, depois de Abu Dhabi no mês passado. A Série A parou no Sports Summit, em São Paulo, onde várias personalidades se revezaram no palco para discutir o futuro do mundo do esporte e do futebol em particular. O CEO deu um endereço de título “O futebol está de volta”: “A Série A agora também é conhecida por ter um grande elemento de inovação que torna nossos concorrentes mais interessantes. A produção com precisão meticulosa, câmeras cinematográficas, cuidado na colorimetria e uma equipe de jovens e diretores criativos garantem o conjunto de produtos de classe.”

De Siervo anuncia: “Pronto para lançar a Serie A Radio TV”

“O campeonato italiano é o campeonato mais interessante do mundo”

Então o CEO da Lega Serie A confirmou: “Os sucessos desportivos alcançados pelas nossas equipas na Europa confirmam que o campeonato italiano é o melhor O torneio mais interessante do mundoDe fato, não há outro país onde quatro clubes diferentes tenham conquistado o título em quatro anos consecutivos. Esses resultados levaram a um aumento gradual da competitividade e, portanto, do interesse do público em todo o campeonato italiano. finalmente novas tecnologias: “Fomos os primeiros a experimentar o VAR e a tecnologia Goal Line e recentemente introduzimos o impedimento semiautomático (Saot), mas acima de tudo os primeiros a ‘instrumentar’ o NFT, transmitindo uma partida no metaverso e fornecendo aos clubes o rastreamento mais avançado dados através do técnico virtual apresentados à comissão técnica durante uma partida” .





