A UPAS apresenta de 2 a 5 de maio, Alberto x Todos!

Outro que realmente tem gosto de fogo Apresentado nos episódios da UPAS de 2 a 5 de maio. Na próxima semana, recordamos o sabonete Não será transmitido na segunda-feira, 1º de maio Mas o episódio em questão virá mais tarde Acesso sexta-feira, 5 de maio. triplo Roberto, Marina e Lara continuará Entre os personagens principais Momento. espaço também Alberto Paladini e sua raivaa fim de a decepção de ornela E para obter Crise no casamento entre Franco e Angela. Vamos descobrir, dia a dia, o que vai acontecer!

Episódios de 2 a 3 de maio: Ornella briga com Julia

desde Segunda-feira, 1º de maio A UPAS não será transmitida Para dar espaço à clássica festa do Dia do Trabalho, o primeiro episódio semanal será Terça-feira, 2 de maio. Tommy vai piorar E Roberto estará cada vez mais preocupado com Marina que terá cada vez mais suspeitas sobre Lara E use para a criança chamar a atenção do empresário. Ornella saberá que sua posição como presidente pode ir para de Santis e desde então Júlia sabia dissoE Você vai decidir lidar com issoEle mostra a ela toda a sua decepção.

Quarta-feira, 3 de maio condições Thomas vai piorar ao ponto onde Ferry tomará uma decisão drástica O que pode expor o engano de Lara. Guido, contra a vontade, terá que aceitar fazer um cruzeiro Com Mariella enquanto você espera pelos tempos difíceis Ornella. A mulher receberá o cargo de médica-chefe de Santis E a coisa Vai custar-lhe muito mais do que você pode imaginar.

Episódios de 4 a 5 de maio: Franco e Ângela estão prestes a se separar?

Quinta-feira, 4 de maio esse seria o dia Lara e Roberto estão deixando Nápoles pendência Visite o pequeno Tommaso fora da cidade. Marina, apesar de tudo, ficará sozinha em casa. OteloCombater a tristeza e a saudade seria o único Presença constante no Caffè Vulcano Onde logo pode se tornar um pouco intrusivo.

A Semana UPAS terminará com uma Aposta dupla. Sexta-feira, 5 de maioDe fato, o episódio de 1º de maio será resgatado. vamos ver um A situação está cada vez mais difícil entre Ângela e Franco. Para os dois já tem tempo de tempestade mas é isso Só vai piorar Não pode ser corrigido Quando Boschi ouve sua esposa conversando com Viola sobre ele. também Marina vai ouvir uma discussão entre Lara e Roberto. O que ele vai concluir? clarano fim, Você vai deixar Alberto para sempre Mudança para a casa de Rosa. homem irritado Ele iria ao Caffè Vulcano e estaria pronto para denunciar o autor do vídeoOu ele emoldurou.