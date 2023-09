“rototalk” de Massimo Gramellini completa a ideia de la7

Roma, 21 de setembro. (askanews) – “Estamos conversando com Massimo (Gramellini) há alguns anos, talvez até dois anos e meio, tem sido um longo namoro. Mas no ano passado, por volta de janeiro, dissemos um ao outro: ‘Este é o ano em’ que podemos tentar cruzar canais. Estamos muito felizes por ter todo o grupo Masimo no La7, porque acho que pode complementar o que é o projeto de rede, que é muito unificado e informativo, mas também com entretenimento cultural, como você chama de “Rototalk”, o software Masimo é sério e análise leve ao mesmo tempo, com um sotaque que gostamos muito”: disse o diretor do La7, Andrea Salerno, durante a coletiva de imprensa de apresentação do novo programa de Massimo Gramellini em Roma “em outra liberdade condicional” a partir de sábado, 23 de setembro.

“Então com os outros shows – já vi o Barbero no dia 11 de setembro, e depois vai chegar o Aldo Cazzullo – a ideia da rede que temos está completa. explicação, porque não basta mais informar, todos nós temos informações em nossos telefones, também precisamos “nos encontrar e tentar entender essas informações”.

E concluiu: “Acho que é o sábado perfeito para a nossa emissora. Estávamos esperando por isso e saímos com confiança”.