Considerada uma bebida popular, é na verdade um poderoso medicamento para a saúde que também ajuda na perda de peso

Uma bebida simples da qual já ouvimos falar muitas vezes e que recomendamos diariamente assim que acordamos. Estamos a falar de uma água com limão muito popular, cujos ingredientes principais são simplesmente água quente e limão.

Mas por que devemos tomá-lo constantemente? Quais são suas características? Este tratamento faça você mesmo para o nosso corpo é verdadeiramente um impulsionador do bem-estar.

Limões realmente contêm boas doses de citrato, potássio, sais minerais, zinco e ferro. Esta frutas cítricasAlém disso, possui propriedades anti-sépticas e antibacterianas.

Considerada uma bebida popular, é na verdade um poderoso remédio para a saúde que também ajuda na perda de peso. Na verdade, beber esta bebida ajuda:

Regula o metabolismo e a digestão, promove a perda de peso;

Estimula a diurese e remove as toxinas do corpo.

Estimula a atividade intestinal e prefere purificar todo o corpo;

Bom para a pele graças ao seu alto teor de vitamina C;

É refrescante e ajuda a eliminar infecções na boca e mau hálito.

Como é preparado e quando beber?

Recomenda-se tomar esta bebida todas as manhãs com o estômago vazio, assim que acordar, para potenciar os seus efeitos.

A água deve estar morna, não fervendo. Você deve beber tudo ao mesmo tempo.

Para prepará-lo, coloque um pouco de água em uma panela e leve a temperatura alta.

Despeje água no copo e esprema o suco inteiro nele Limãoe. Usando uma peneira, remova os resíduos de polpa e sementes.

outros ingredientes

Mudanças podem ser feitas na água e no limão, adicionando folhas de malva, cúrcuma e gengibre, que enriquecem a bebida com outras propriedades benéficas.

contra-indicações

Água com limão não funciona bem com o esmalte dos dentes. Portanto, é possível tomá-lo com um canudo ou é recomendável enxaguar a boca imediatamente após a ingestão.

Sempre dilua um limão com água para reduzir sua potência.

Não use água fria para evitar choque térmico no corpo.

Deve ser consumido sem adição de açúcares.

Não recomendado para gastrite.

O limão utilizado deve ser orgânico. E livre de pesticidas.

Portanto, mesmo que seja considerada uma bebida popular, é na verdade um poderoso remédio para a saúde e também auxilia na perda de peso.

Para obter alguns conselhos sobre como armazenar limões para que não apodreçam depois de cortá-los e usar nossa água, podemos clicar neles Quem é o.