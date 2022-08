Noite dos Pesquisadores Europeus 2022 LEAF di Frascati Scienza, data também em Ariccia, Grottaferrata e Nemi

Estamos trabalhando incansavelmente na ‘European Scholars’ Night #LIFE’, que comemorará a partida da varinha entre o verão e o outono de 2022.

Pesquisadores, tanto na Itália como na Europa e no mundo, estão trabalhando para encontrar soluções e, em setembro, os da enorme rede criada por ‘Frascati Scienza’, juntamente com muitos locais europeus, convidaram cidadãos de todas as idades a abordá-los para perguntar perguntas e buscar respostas.

O tema em torno do qual toda a Semana da Ciência de eventos organizados pela Frascati Scienza e seus muitos parceiros (centros de pesquisa, universidades, hospitais, sociedades de pesquisa e entusiastas da ciência) é o cuidado com o planeta, entendido como uma cura para o futuro da humanidade.

As crises que vivemos, do clima à alimentação, da energia à saúde, estão no centro do trabalho de pesquisadores de todas as áreas, e não é por acaso que muitos dos eventos programados para setembro se relacionam diretamente com temas quentes para a humanidade . Falamos de trigo, alimentos e sustentabilidade das culturas, bem como soluções para energia, vírus, bactérias, água e seca, mas também espaço, ar, poluição, terra, biodiversidade, solo… plAnet`s Future, Cuidando do Futuro do Planeta, título da 17ª edição desta noite Organizada pela Frascati Scienza, a mais antiga do nosso país. Mas há muitos projetos italianos participando desta noite que celebram os heróis da missão em toda a Europa. De fato, a Itália, com 8 projetos financiados pela Comissão Europeia, é o país europeu que mais celebra os campeões da pesquisa.

O número de localidades participantes do programa está aumentando, #LEAF estará em 23 cidades este ano. Muita coisa acontecerá em Roma, onde entre universidades (Roma Tre, Tor Vergata, LUMSA e Unitelma Sapienza), centros de pesquisa de instituições, hospitais e universidades (Bambino Gesù, Gemelli, Campus Bio-Medico, IFO-IRCCS, EBRI) e CREA , ICR (Instituto Central de Restauração) o Banco da Itália irá calcular muitos eventos. É claro que Frascati, como cidade localizada em um dos maiores centros de pesquisa da Europa, sediará centenas de eventos para jovens e idosos.

Então, novamente, Ariccia, Arpino, Colleferro, Carbonia, Cassino (muitos compromissos na Universidade de Cassino e Lower Lazio), Grottaferrata, Frosinone, Gorga, Latina, Monterotondo, Nemi, Pádua (onde o andaime é convidado a visitar della Cappella degli Scrovegni) , Palermo , Parma (com vários eventos organizados pela universidade), Pofi, Pontecagnano Faiano, Potenza, Rende, Ripi, Sestu, e assim circulam entre pequenas e grandes cidades, de norte a sul e de leste a oeste da península.

Será uma viagem em busca, a viagem da semana da ciência com início a 24 de setembro e término a 1 de outubro, com destaque para 30 de setembro, data oficial da Noite Europeia, para a qual os jovens são convidados (muitos eventos são exclusivos para eles, para quem tem um futuro), meninas e meninos de todas as idades. Uma viagem em muitos significados, em muitas ciências, e em muitas formas de viagem, entre tubos de ensaio, máquinas, micro e macro lentes, em laboratórios e paredes externas, em busca de surpresas científicas de todos os tipos em viagens científicas lideradas por pesquisadores, ou em laboratórios instalados na rua, nas escolas, nos pátios e até nos hospitais, para permitir que as pesquisas experimentem e até joguem em todos os lugares.

Aproximadamente quatrocentos atendimentos por semana, para entender ciências da alimentação, do espaço, energias, física, química do meio ambiente, tecnologias de ponta para cuidar da arte, construir edifícios, compreender o passado e investigar (como os filhos de Bambino Gesu Children’s Hospital faz junto com Carabinieri em um laboratório dedicado ao estilo CSI), para seguir os caminhos da água, viver de forma sustentável e ter um futuro. Haverá também uma cerimônia de premiação para escolher o melhor food maker: se você é um foodie, participe do concurso Invente o Alimento do Futuro lançado pelo CREA e teste-se!

Saiba mais sobre o programa e os campeões em 2022 LEAF European Pesquisadores ‘Night in frascati Conheça, continue acompanhando todas as novidades no site www.frascatiscienza.it

