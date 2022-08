Para que serve a Vitamina E? Aqui estão os alimentos que contêm

A vitamina E traz grandes benefícios para o corpo. As funções deste elemento são muitas, mas para alguns, elas não são tão frequentemente investigadas. Vamos ver juntos quais alimentos o contêm. Alguns efeitos da má absorção também podem ser observados.

EU ‘fonte de energia É definitivamente um passo muito importante para o nosso corpo. Isso deve estar relacionado à absorção de muitas vitaminas. Entre aqueles que permitem apoio importante está Vitamina E. Isso tem propriedades antioxidantes e é encontrado em muitos produtos. By the way, você também pode ver os efeitos da falta de absorção da vitamina.

Esta vitamina faz parte daquelas que são conhecidas por serem solúveis em gordura. O grupo dessas vitaminas consiste em A, D e K. São apenas substâncias lipossolúveis. Em comparação com aqueles que são solúveis em água, eles se dissolvem em água, e o corpo também pode armazená-lo Como uma espécie de reserva.

Como esperado, a vitamina E é um antioxidante eficaz. Sua atividade auxilia muito o organismo na fase de proteção contraEnvelhecimento prematuro. Tenha em mente que esta vitamina também é encontrada em cosméticos anti-rugas. No entanto, trabalhar dentro de nossos corpos é certamente mais importante e certamente influente. Sua atividade também é útil para Circulação sanguínea. Ele funciona para diluir o sangue para evitar coágulos. Um procedimento que reduz o risco de acidente vascular cerebral e ataque cardíaco. Também ajuda a pele, especialmente no tratamento de acne ou eczema. Mas onde encontrá-lo?

Vitamina E Onde posso encontrá-la? Todos os alimentos que o contêm

Uma dieta saudável ativa a absorção de todas as vitaminas e minerais. o necessidades diáriasPortanto, ele deve ser direcionado para tal cenário. Quando o assunto é alimentação, existem muitos produtos que garantem a vitamina E especialmente fruta seca ou seco que eles vegetais de folhas verdes. Mas os produtos alimentares que contêm esta vitamina não param por aí.

A vitamina E é encontrada em alguns óleos Como gérmen de trigo, semente de girassol, ácido oleico alto e parcialmente hidrogenado. entre especiarias Podemos citar chili em pó, páprica, orégano e pimenta caiena. Quanto ao fruta fresca Encontramos vitamina E em amêndoas, sementes de girassol e amêndoas descascadas. também cereal Eles podem conter vitamina, vamos falar sobre aqueles feitos de gérmen de trigo torrado. Lembre-se também que a dose recomendada de vitamina E é de 15 miligramas para adultos. Embora varie para crianças de acordo com a idade.

Falamos sobre a importância dessa vitamina, mas há casos em que a dieta não fornece a quantidade certa. A deficiência de vitamina E leva a exaustãoE a fraqueza está em Dificuldade de concentração. No entanto, os sintomas são muito gerais e devem ser avaliados por um especialista.

As informações neste artigo são apenas para fins informativos. Não pretendem substituir uma opinião médica ou profissional. Isso também não deve substituir um diagnóstico ou plano de tratamento.