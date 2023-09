Por que vemos buracos negros? Uma viagem entre a curiosidade e a ciência

“Por que vemos buracos negros? Uma jornada entre a curiosidade e a ciência em um dos mistérios mais fascinantes do universo.”

Conferência da astrofísica Francesca Banessa na Biblioteca Digital de História

Buracos negros e outros mistérios do universo serão o tema de interesse da conferência que a astrofísica Francesca Banessa, uma das mais famosas especialistas de Brindisi, realizará na sexta-feira, 22 de setembro, às 18h30, na sala da Biblioteca Digital de História , em Brindisi. Beira-Mar.

Banessa formou-se com louvor na Universidade de Bolonha e trabalhou no Instituto de Astronomia de Cambridge (Reino Unido), no Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica em Boston (EUA) e no Instituto de Física da Cantábria (Espanha). Desde 2008, é pesquisadora do Instituto Nacional de Astrofísica de Roma, onde estuda a radiação eletromagnética de buracos negros supermassivos. Coordenadora de colaborações científicas nacionais e internacionais, é autora de mais de 200 publicações em revistas científicas.

Durante algum tempo, dividiu o seu compromisso profissional de investigação com atividades de publicação científica, comprometendo-se a tornar o complexo mundo da astronomia acessível a entusiastas e cientistas.

Os buracos negros podem ter o tamanho de uma estrela ou podem ser milhões de vezes maiores do que aqueles com massa semelhante a uma estrela. Estes últimos encontram-se nos centros das galáxias e a matéria que gira em torno deles é capaz de produzir quantidades muito elevadas de energia. Eles são considerados um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos do universo e são objeto dos mais recentes estudos em todo o mundo.

A Dra. Banessa explicará suas propriedades à luz dos conhecimentos mais recentes e dos métodos de observação de última geração, e compartilhará o desenvolvimento de sua pesquisa com entusiastas e curiosos.

