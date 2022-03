O prefeito de Veneza, Luigi Bruknarov, foi internado na unidade de terapia intensiva de um hospital após adoecer durante o jantar. Jaya: “Vamos, volte aos trilhos”

Veneza – prefeito de Veneza Luigi Brugnaro Na noite de ontem, quinta-feira, 24 de março, enquanto jantava com amigos em Porcorico (Pádua), adoeceu e foi levado para um hospital em Pádua. Brugnaro, 60, chefe da Corazio Itália, está atualmente internado em terapia intensiva na policlínica. As condições do prefeito veneziano não são graves e são consideradas estáveis. As pessoas próximas a ele se certificaram de que havia louças sanitárias, mesmo que a noite estivesse tranquila

Eles acreditam que deve ser mantido sob vigilância.

Código vermelho

Brugnaro chegou ao pronto-socorro às 23h02 no sinal vermelho. Na chegada, o paciente estava inconsciente, apesar de tentar passar por um evento grave. Após audiência no pronto-socorro, o prefeito foi transferido para a unidade de terapia intensiva antes das 4h, por razões de prudência, uma vez estabilizadas as condições médicas. Uma série de estudos e experimentos estão em andamento para diagnosticar a doença.

Ele está acordado e alerta

O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, está em alerta: é exatamente isso que está emergindo da equipe.

O líder do Corazio Itália foi atingido por uma doença.

“Desejo ao prefeito de Veneza Luigi Brugnaro uma rápida recuperação e espero que ele volte aos trilhos mais forte do que nunca. Sua força, sua raiva e sua determinação o ajudarão a superar até mesmo essa parada convincente. Seu amor por Veneza certamente lhe dará energia para enfrentar este momento também.” Assim, Luca Zaya, Presidente da Região do Vêneto, envia suas felicitações ao Prefeito de Veneza por sua rápida recuperação. “Vamos Luís, tenho certeza que você vai estar rugindo mais alto do que nunca depois deste episódio – Governador continua -. Há muitos outros desafios pela frente. Uma de todas é reiniciar a economia da sua amada piscina.