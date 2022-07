Marmolada, o número de desaparecidos, todos italianos, caiu para 5. Uma quarta vítima foi identificada, uma mulher na casa dos trinta – Chronicle

A quarta vítima oficialmente reconhecida do desastre de Marmolada é Liliana Bertoldi, 54, de Levico (Trento). Conhecido em todo o Trentino, ele trabalhava como vendedor ambulante em uma van vendendo frango assado no espeto. O Ministério Público de Trento vai confiar oficialmente a Ris di Parma a tarefa de analisar o DNA dos restos mortais das vítimas.

Enquanto isso, um interferômetro e um radar Doppler foram instalados no Refúgio Marmolada, capazes de detectar pequenas variações na frente da geleira. Ambos segmentados e não segmentados. Isto foi relatado por Mauro Gaddo de MeteoTrentino. Os dados coletados pelos instrumentos são enviados a um centro de controle para processamento e análise.

Marmelada: Quarta vítima identificada? Uma mulher de trinta anos

O número de pessoas desaparecidas no desastre de Marmolada caiu para cinco. O estoque provisório é de sete corpos recuperados, dos quais cinco foram identificados, um está em processo de identificação e um é desconhecido. Oito das 13 pessoas temidas desaparecidas foram encontradas pelos Carabinieri de Cavalese. Em colaboração com as autoridades da Província Autônoma de Trento e da Região do Vêneto. Assim, o número de pessoas cai para 5 – todos de nacionalidade italiana – Nenhuma notícia desde a tarde de 3 de julho, quando a geleira de Marmolada desabou. A Província de Trento informa. Oito ficaram feridos, um dos quais recebeu alta. Depois de encontrar quatro estrangeiros esta manhã, as autoridades que coordenam as intervenções em Marmolada conseguiram contactar mais três pessoas, cuja nacionalidade não foi dada, que foram inicialmente incluídas na lista de desaparecidos imediatamente após o colapso do glaciar. Os três alpinistas passam bem, uma reunião operacional está marcada para amanhã no Ministério Público de Trento e um menino trentino de 30 anos está entre os cinco identificados e internados em Treviso com prognóstico. Sem risco de vida. Os médicos de Ca’Foncelo encontraram um edema cerebral significativo e lesões em órgãos internos na admissão. O jovem inconsciente foi encontrado sem documentos.

Lentamente, de fato, aqueles que teriam desaparecido, como os dois alpinistas franceses, estão reaparecendo Aqueles atingidos pela geleira disseram que havia pelo menos 12 pessoas na rota normal no momento dramático. É considerado realista contar as mortes oficiais com nomes de pessoas pesquisadas por parentes. Os investigadores têm pedido a testemunhas, ainda hoje, como nos últimos dias, para ter uma noção de quantas pessoas estavam na geleira quando o Serac desmoronou.

Marmolada é ilimitada Seguindo o decreto final de Giovanni Bernardo, prefeito de Canassie. A mudança, que atualmente tem duração indefinida, segue uma ordem de fechamento parcial no domingo e é considerada necessária para operar com segurança e remover os visitantes dos ventos do desastre. Montanha, todas as atividades que fazemos levam em conta esse aspecto, que não é tão normal assim: pode-se pensar que depois de três dias, porque ele não cai, ele pode ficar ali, mas não é assim. Foi visitado várias vezes por glaciologistas e glaciologistas da província, que estão muito preocupados com as fraturas que se desenvolveram em cima do resto da área. Portanto, temos o dever de garantir a segurança de todos”. À margem da reunião de coordenação de resgate em Canassie, Mauricio Dellantonio, chefe do Resgate Nacional Alpino, disse. “Já calculamos um novo intervalo: ou seja, quantos segundos serão leva para a área que consideramos primária e onde as estatísticas são baixas. Estamos falando de duas dezenas de segundos na parte mais alta. . Requer uma atenção muito cuidadosa a este problema”, acrescentou o resgate Alpine número um.

Ministério Público: ‘evento imprevisível’ – “Agora mesmo Podemos excluir absolutamente a previsibilidade e negligência ou imprudência.”. Assim, Sandro Raimondi, promotor-chefe de Trento, deu entrevista ao Tg3. “O que é imprevisível neste momento é o protagonista – disse – para assumir uma responsabilidade, é preciso prever um evento, o que é muito difícil”. “Quando o Cavalese Carabinieri me ligou logo após a tragédia – ele lembrou – eles me falaram sobre a situação quase catastrófica”.

“Conversamos sobre a tragédia de Marmolada, o elemento simbólico do que a mudança climática, se não gerenciada, está criando no mundo. Requer a total cooperação de todos, senão não será gerenciada”. Sergio Mattarella fez o anúncio no Palácio Presidencial em Maputo. “Há países que não se comprometeram. E todos devem ser convidados a assumir compromissos”. “Assim como está claro que a sustentabilidade não é uma tendência, mas uma necessidade, fica claro que é necessário um maior grau de discrição nesta temperatura”. O ministro do Turismo, Massimo Caravaglia, disse isso ao comentar a tragédia de Marmalada à margem de uma reunião sobre turismo cultural em Ascoli Piceno. A importância da sustentabilidade “, fomos ensinados pelos jovens na primeira Conferência Mundial de Turismo Jovem, organizada em colaboração com a ONU em Sorrento: para a Geração Z nascida depois de 1997, 2 bilhões no mundo, a sustentabilidade é uma das mais importantes coisas na hora de escolher um destino turístico”.

Pesquisa – Durante o reconhecimento matinal por drones ao longo da rota regular da Marmolada, também foram encontrados restos de pessoas desaparecidas e objetos pessoais. O presidente nacional da Mountain Rescue, Mauricio Dellantonio, anunciou isso. Algumas das roupas, sem saber se foram atribuídas às vítimas do desastre de Marmolada ou descobertas anteriores, foram identificadas durante pesquisas realizadas por drones. Fausto Zambelli, comissário de bordo do grupo de helicópteros da província de Trento, disse à imprensa. “Vamos agora ver como recuperar esses achados e se há mais vítimas ou se pertencem a excursões históricas anteriores”, disse Zambelli.

