Allegri está certo com eles

De CR7 a Sisa, de Lict passa: Massimiliano Allegri parece não estar olhando bem para jogadores que não se sentem “seus”. Mas para Zhou isso pode ser um problema.

O seu sorriso de “boas-vindas” fez-nos pensar na saída de Cristiano Ronaldo: como poderia ser – pelo menos na aparência – assim? O Sr. 101 gols estava quieto antes da partida? Mas por outro lado sabia-se também que Allegri não era um dos fervorosos adeptos do principal jogador português a preto e branco. “Isso não faz com que os jovens cresçam quietos.”, Francamente ele disse Para Andrea Agnelli durante várias comparações Ambos existem há anos.

Mas a série de episódios que decorreram após a saída do campeão português levantou suspeitas entre os especialistas e sobretudo muitos adeptos. Não é isso Você não confia na maioria dos jogadores que não fazem parte do “seu” zoológico de Allegri? Cr7 é um corpo estranho de qualidade infinita que se encaixa em suas entranhas, e ninguém se esqueceu do gesto que Golden Ball Allegri fez cinco vezes depois de ser eliminado com o Ajax nas quartas de final da Liga dos Campeões. É 16 de abril de 2019 e, em alguns meses, Max Allegri não será mais o técnico da Juventus.

Depois o retorno: e depois de se despedir de Ronaldo Pedido de devolução de Bijonic, E tudo bem para o retorno de de Schiglio e Rugani. Atividades concluídas (ou não concluídas) para as necessidades do mercado. Mas não se pode contar com a vontade do treinador para ser claramente calculada Seu desejo de definir linhas defensivas em favor de Ponucci e Siellini (71 anos em dois) Nocivo para de litar. “Ele tem 22 anos, ele vai crescer.”, Explicou Allegri. Mas o holandês investe mais de 80 milhões de euros, com um salário anual de cerca de 8 milhões. Você pode tratá-lo como qualquer traqueia? Não. Eles também se perguntam como Resenhas de Federico Cisa: Ele também precisa crescer e jogar mais pela equipe. Mas acreditamos firmemente que este é o problema, e não – talvez – a maneira como o Allergy usará o atacante para surpreender o mundo durante o Campeonato Europeu deste verão? É duvidoso Os jogadores que vieram para a Juventus “depois” não inspiraram confiança em Allegri, Ou é – como Ronaldo – incontrolável. Embora não tenhamos jogado na prática durante o último ano e meio, ainda entendemos melhor o desejo de colocar Palo Dipala no centro do projeto. Uma abordagem que é compreensível, mas também arrisca prejudicar Zhou: separar dois jogadores potencialmente importantes como De Lict e Sisa não parece uma escolha sensata.