Mercado de ações, Europa fraca aguarda a inflação dos EUA. Tim volta a Milão

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Viaje com cautela Bolsas de valores europeias Com foco nos dados de inflação na Europa e nos Estados Unidos, que provavelmente determinarão o curso das taxas de juros globalmente. Nos Estados Unidos, é a vez do relatório de abril sobre o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), que é o indicador de inflação preferido da Reserva Federal.

Neste momento, isto não parece estar a afectar os mercadosIncerteza política nos EUA, com o impeachment – ​​um passo até então sem precedentes para um candidato presidencial – a chegar às vésperas das eleições presidenciais. Donald Trump. Mas as ações do Trump Media and Technology Group (DJT), empresa proprietária da Truth Social, caíram 9% nas negociações fora do horário comercial. O empresário é presidente e acionista majoritário da Trump Media, que foi listada em bolsa em março após uma polêmica fusão. Do outro lado do Atlântico, os mercados chineses estão a evoluir positivamente, apesar de uma desaceleração inesperada em maio PMEs de manufaturaQue atingiu 49,5 pontos (ante 50,4 pontos em abril). No Japão (Nikkei +1,1% no fecho) a produção industrial caiu em Abril (-0,1%), falhando o consenso que esperava um aumento, mas os sinais positivos vieram da recuperação das vendas a retalho (+1,2% em Abril).

Na Itália também é dia Moody’s Com a atualização da classificação da dívida soberana do país, esta está atualmente em Baa3 com perspectiva estável. Dados do PIB também são esperados.

Neste cenário, é fracoIndicador FTSE MIB Da Praça Afari, por exemplo CAC 40 Paris,FT-C100 Londres,Íbex 35 Madri, DAX 30 Francoforte eEx Amsterdã.

Tim desliza para a Piazza Avari e os bancos vêm à tona

O setor bancário está incluído na lista de preços de Milão Banco MPS, Intesa São Paulo E Banco Aéreo Bob Na véspera, este último decidiu encerrar o plano de negócios 2022-2025 antecipadamente, até 31 de dezembro de 2024. Ainda abaixo Telecom Itália , apesar de ter recuperado no dia anterior, depois de a Autoridade Europeia Antitrust ter aprovado a venda da Netco à Kkr. Também no final da lista Grupo IVECO E Diasorin.Pouco movimento Italgas Isto depois de o Conselho de Administração ter aprovado as diretrizes de 2024 fora da cesta principal. Erin Está em queda, após se declarar lesado em processo criminal relativo ao ex-CEO Signorini.