Ações caem após contas, preocupações com dívidas e desafios no mercado italiano de Investing.com

Investing.com – As ações da Tim despencaram após a publicação das contas do primeiro trimestre de 2024 às 13h Telecom Itália (BIT:) perdeu 5,46% face aos 0,245 euros por ação do dia anterior, mas durante a manhã as ações da empresa também caíram 9% para 0,223 euros.

Apesar do crescimento das receitas (+1,2%) e do EBITDA (+1,6%), o que preocupa os analistas são os números do mercado italiano que posicionam a empresa para enfrentar desafios complexos no futuro. De facto, as receitas aumentaram graças à divisão brasileira da empresa (+8,1%), enquanto o negócio em Itália terminou o trimestre com uma queda anual de 1,3%, devido à diminuição do número de assinantes móveis e da conectividade de banda larga.

Além disso, o elevado nível de dívida que atinge 21,4 mil milhões de euros, mais mil milhões em relação a 31 de dezembro de 2023, afeta os planos futuros.

Para os analistas da Bloomberg, a queda de hoje é “um sinal das preocupações dos investidores sobre os desafios em curso no mercado italiano. As perdas surgem num momento em que a empresa está perto de vender a sua rede ao fundo de investimento KKR, um movimento estratégico que poderá redefinir o futuro da operadora de telecomunicações, transformando-a em provedora de serviços na Internet.” No mesmo nível de seus concorrentes”, afirmam os especialistas. Sublinhado.

A queda da bolsa ocorre quando as ações ainda tentavam se recuperar da queda de 7 de março, que ocorreu após a introdução do novo plano industrial até 2026. Na ocasião, as ações da Tim perderam quase 24% de seu valor em apenas uma sessão, com negociação… 13% do capital.

