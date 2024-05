Mercados de ações hoje, 30 de maio. Os mercados subiram e o PIB dos EUA foi revisto em baixa. As chances de intervenção do Fed estão aumentando

Os mercados de ações continuam a subir

Os mercados de ações europeus continuaram a subir com o Índice de Milão a permanecer em +0,55% e o Índice Ftse Mib em 34.340 pontos. Os bancos permanecem saudáveis, enquanto o TEM (-5,9%) está sob pressão, após o trimestre, e a Pirelli (-4,4%) está em 5,92 euros, em comparação com 5,76 euros da oferta de 9% com grandes descontos vendida pelos chineses na Rota da Seda. Paris subiu 0,22% e Frankfurt ficou estável em +0,01%. Londres registra +0,29%. Madrid é a melhor, +1,19%, apesar da aceleração da inflação em Maio em Espanha.

As lentes das listas de preços centram-se principalmente no PIB dos EUA, esperado para a primeira parte da tarde, com os futuros de Wall Street também mais baixos devido à incerteza relacionada com as taxas de juro e à possibilidade de a Fed não cortar as taxas de juro este ano.

Os rendimentos dos títulos públicos estão em queda, com o BTP de 10 anos caindo para 3,98%, enquanto o spread com o título permanece abaixo de 131 pontos (130,8).

Quanto às commodities, o gás confirma a sua subida, com o preço a ultrapassar os 34 euros por megawatt hora (+0,95%). O petróleo está fraco, com o WTI estável em US$ 79 e o Brent pouco acima de US$ 83.

Finalmente, em termos de taxas de câmbio, o euro sobe para 1,0819 dólares.