Trump quer proibir a venda de carros elétricos nos Estados Unidos

seis Fabricantes de veículos elétricos Eles esperavam uma atitude mais suave da parte Donald TrumpEles foram avisados. “Você não poderá vender esses carros.”Anunciou o candidato à Casa Branca. Ele não vê carros verdes no futuro da mobilidade e envia uma mensagem forte aos fabricantes à luz das próximas eleições marcadas para o próximo outono. “Eles têm essa bobagem de carros totalmente elétricos, onde não vão longe, custam muito e são todos fabricados na China. – Ele afirmou isso durante um comício em Ohio – . Eles estão construindo duas enormes fábricas, onde fabricarão carros no México, e planejam vendê-los aos Estados Unidos sem impostos fronteiriços. Não, cobraremos 100% por unidade. “Você não poderá vender esses carros.”.

Por isso, reitera a posição clara contra a atual política do seu concorrente direto, Joe Biden. Nos últimos meses, ele já se opôs aos carros elétricos a bateria porque eles “não funcionam”. Como resultado, pretende revogar os regulamentos a favor de veículos com emissões zero. Ele tem um plano específico quanto às modalidades: 100% de direitos aduaneiros sobre as importações do Méxicoameaçado em edição anterior, questionou as mudanças climáticas (“Truque”) e procedimentos de implementação relacionados. Ao mesmo tempo, o empresário corteja a indústria petrolífera, na esperança de obter o seu apoio e assim obter um segundo mandato como presidente.

Ferramentas disponíveis

É legítimo questionar-se se Donald Trump cumprirá verdadeiramente as suas promessas e com que ferramentas. Afinal, as leis têm que passar pelo Congresso, e é aí que os programas podem travar. Mas aqueles que compreendem o sistema político de estrelas e listras sabem bem que também existe um caminho rápido: Ordem executiva. Uma vez assinado, os números médios serão ignorados. Além disso, tem sido amplamente utilizado nos últimos anos. Por outro lado, a ferramenta gerou muita polêmica e foi acusada de violar princípios constitucionais.

A ideia de Trump não é proibir completamente os carros elétricos, mas sim desacelerar a corrida e ele tem os recursos, explica O jornal New York Times. Que analisa suas declarações em um artigo aprofundado. Primeiro, poderia desfazer disposições recentes aprovadas pela administração Biden, especialmente partes da leiLei de redução da inflação de 2022. Especificamente, suspender até 370 mil milhões de dólares em subsídios destinados a reduzir as emissões representaria um duro golpe para o progresso dos veículos totalmente eléctricos.

Ford não será afetada

A posição de Donald Trump pode prejudicar os próprios consumidores. O que ajuda O jornal New York TimesComeçou a apoiar veículos eléctricos a bateria, com a sua quota de mercado a subir de 7,6 para 10%. Além disso, parece que mesmo as empresas americanas não partilham das suas ideias. “Como empresa – comentou Bill Ford, CEO da Blue Oval Nosso prazo de planejamento é muito mais longo do que os ciclos eleitorais. Quando nos encontramos entre uma rocha e uma posição difícil por causa dos políticos, torna-se difícil para nós fazer negócios.”.

Se decidir ir em frente, nem mesmo a Tesla, que construiu todo o seu negócio com base em carros elétricos, ficará feliz. Ele pode não ter tido boas relações com Biden, mas agora Elon Musk corre o risco de enfrentar um “inimigo” maior.