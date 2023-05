Peugeot 2008 com novo visual e mais quilometragem elétrica

O mais vendido é maquiagem Desde que surgiu no mercado no final de 2019, o Peugeot 2008 A segunda geração liderou consistentemente o ranking dos crossovers pequenos e médios de maior sucesso na Europa, com aprox. 700.000 amostras Vendido. Agora, quase quatro anos após seu lançamento, o crossover francês se renova Por dentro e por fora, tem um visual mais esportivo e arrojado que reflete a mais recente linguagem de design da casa.

Os motores térmicos permanecem inalterados – Não sujeito a diferenças grupo de motores térmicos de Peugeot 2008juntamente com o turbodiesel 1.5 de quatro cilindros de 130 cv com transmissão automática de oito velocidades, vê o motor turbo a gasolina de três cilindros 1.2 cv em dois níveis de potência: 100 cv, combinado com uma caixa manual de seis velocidades, e 130 cv , equipado com a mesma transmissão EAT8 da versão diesel.

20 cavalos de potência a mais para a versão a bateria – Em vez disso, ganhe cerca de vinte cavalos lá e-2008. A variante 100% elétrica do Peugeot 2008, que representa 17,4% da autonomia em 2022, agora é movida pelo mesmo motor de 156 cv do e-208 e do e-308, seus irmãos e promessas. Distâncias até 406 km, cerca de 60 a mais que o modelo atual. Graças à nova bateria de 54 kWh: l carregá-lo De 20% a 80%, dependendo da casa, ligando aos postes comunitários de 100 kW mais potentes, trinta minutos serão suficientes. Por outro lado, leva 4 horas e 40 minutos para conectá-lo a um eletrodoméstico de 7,4 kW e 11 horas e 10 minutos a uma tomada doméstica convencional.

Híbridos também em 2024 – A partir do próximo ano Peugeot 2008 Também será servido com um Nova unidade híbrida tecnologia de 48 volts. Em combinação com o turbo a gasolina de 136 cavalos, haverá uma unidade atual integrada à caixa de câmbio de dupla embreagem de seis velocidades. A casa ainda não informou energia total, mas promete uma redução de 15% no consumo, com potencial para viajar com eletricidade 50% do tempo na cidade.

Olha… coçando – Com uma regeneração no meio da carreira, uma aparência aparece Peugeot 2008 Ele muda especialmente em parte Antesaquilo foi RedesenhadoIsso dá ao carro uma aparência mais vibrante e sofisticada, graças aos três “riscos” luminosos embutidos nas inserções em preto brilhante nas extremidades do para-choque dianteiro, que é mais angular. Este motivo também está presente no modelo GT mais rico e esportivo, bem como no corpo iluminado dos faróis full LED, e em todas as versões também nas lanternas traseiras, totalmente LED mesmo nos modelos “básicos”. O brasão também muda nova grade: em vez do clássico leão surge agora o novo logótipo da marca Sochaux, em forma de escudo. Inspiradas nas novas rodas 408, as rodas também foram redesenhadas com tamanhos de 16, 17 ou 18 polegadas, dependendo da configuração.

O seu interior é mais digital (e também mais elegante) – Mais cuidado arranjo interno, com bancos revestidos em Alcântara do GT e luzes ambiente disponíveis em oito cores diferentes que variam dependendo do modo de direção selecionado. Falando em modos de direção, a nova função Grip Control oferece três modos específicos para facilitar a condução nas superfícies mais difíceis, com diferentes configurações de configuração para areia, lama e neve. Detalhes à parte, porém, estão dentro Peugeot 2008 Ele mantém a configuração do modelo no mercado atual, com o já típico volante multifuncional, o painel de instrumentos elevado (totalmente digital nos melhores acabamentos Allure e GT) e o novo display central de alta resolução, agora com 10 polegadas em todos os modelos e de onde são gerenciados todos os serviços de bordo do veículo, juntamente com o teclado físico localizado sob as saídas de ar “clima”.

Ajuda muito na condução Equipamento de sistemas completos Auxiliares de direçãoAlém das câmeras dianteiras e traseiras opcionais, que facilitam as manobras em baixa velocidade e o estacionamento, o Peugeot 2008 também é equipado com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, reconhecimento de sinais de trânsito maiores, aviso de saída de faixa e um sistema de manutenção de faixa. , monitoramento de ponto cego e detecção de fadiga do motorista.