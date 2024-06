O acordo corre o risco de ser uma armadilha para profissionais

A renda precisará ser limpa, os retornos atuais e anteriores e os comprovantes de verificação (incluindo Isas) e os pagamentos antecipados serão redeterminados: Para os contadores, o período de dois anos com os credores a partir da oportunidade de assumir riscos de negócios se transforma em riscos. Cortador profissional.

Além de avaliar a adequação do cumprimento do acordo com seus clientes, na verdade, os profissionais também devem lidar com Risco de confisco De concordar com qualquer erros Obrigada a implementar o instrumento que, dada a sua complexidade, está longe de ser remoto.

Daí as perguntas que devem ser feitas nos estudos: Taxas exigidas Para consultas na fase de adesão à Convenção, será suficiente tendo em conta os potenciais riscos profissionais envolvidos?

No entanto, para responder a esta questão, devemos ter em conta e analisar as muitas variáveis ​​influentes.

Como seria de esperar, de facto, juntamente com as dificuldades que são puramente referidas Contas para apurar o rendimento e declará-lo ao fisco Como base para a elaboração do acordo proposto e do novo acordo Mecanismo de fixação torcido Do progresso No primeiro ano de implantação do instituto, os profissionais também deverão lidar com os múltiplos motivos da desapropriação, além de tratar dos aspectos práticos Regularidade da declaração global Necessário não só nos anos de acordo, mas também nos anos anteriores à adesão.

Declarações impecáveis

O artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 13/2024 (que introduziu e regulamenta o acordo preventivo de dois em dois anos) regula os motivos da caducidade do acordo com efeitos que afectam tanto a declaração tomada como base do acordo como a declaração anterior.

No n.º 1 do artigo acima mencionado, as três primeiras letras a, b) e c) indicam a força da ligação entre a adesão à Carta e a regularidade (quase completa) da declaração.

A) na verdade afirma que a Convenção deixa de ser aplicável a ambos os períodos fiscais se ocorrer o seguinte verificação– Nos períodos fiscais abrangidos pelo acordo, existam provas que comprovem a existência de activos não declarados ou a ausência ou indedutibilidade de passivos declarados em montante superior a 30% das receitas declaradas.

Deve-se especificar que a regularidade descrita acima deve ser encontrada não apenas no período de dois anos do “Acordo”, mas como sempre indicado na letra a) no comentário também em O período fiscal anterior à adesão.

O fato de os benefícios da ferramenta poderem ser perdidos após a emissão apenas da autuação, mesmo que a lei seja derrubada pelos juízes tributários após recurso, obriga os profissionais a considerarem seriamente a questão de um parecer positivo sobre a utilização do acordo para esses clientes cujos dados na declaração consistem em elementos gerados por Avaliações que não estão alinhadas com as tendências das agências de receita.

Também digno de nota é o facto de o “desconto” de 30% também ser reduzido para os trabalhadores com rendimentos médios e baixos, sendo que as conclusões da administração podem facilmente ultrapassá-lo.

A letra b) dispõe, ao invés, que as declarações não serão alteradas caso o mecanismo escolhido seja utilizado, e estabelece que elas extinguem-se se os dados e informações declarados pelo contribuinte, após alteração ou fusão da declaração fiscal, determinarem uma estimativa quantitativa diferente da rendimento da declaração fiscal ou valor líquido da produção em comparação com o realizado com base no qual a proposta de reconciliação foi aceite.

Resumindo, depois de firmar o acordo, você pode começar a fazer anúncios Apenas em casos rarosCaso contrário, o acordo com o cobrador de impostos falhará.

Por outro lado, a letra c) estipula a impossibilidade de cometer erros na adesão ao contrato, e estabelece que o contrato extingue-se caso sejam indicados na declaração fiscal dados que não correspondam aos reportados para efeitos de determinação da proposta.

Issa também é regular

O artigo 22.º, n.º 2, alínea b) estipula, em vez disso, que se trata de um acontecimento que também dá origem a confisco Comunicação imprecisa ou incompleta com dados relevantes para efeitos de aplicação dos indicadores referidos no artigo 9 bis do Decreto Legislativo de 24 de abril de 2017, n. 50, convertida, com alterações, pela Lei de 21 de junho de 2017, n. 96, na medida em que o menor rendimento ou valor líquido da produção abrangido pelo acordo seja determinado como superior a 30%.

Mas neste caso, existe a possibilidade de evitar o confisco organizar Conecte-se com o aplicativo Arrependimento Ativo.

Calcular a receita do acordo

Os rendimentos a enviar às autoridades fiscais mediante preenchimento do formulário Cpb (Acordo Preventivo Bienal) devem ser purificados de determinadas componentes referidas nos artigos 15.º e 16.º do Decreto Legislativo 13/2024 e estão sujeitos a alterações recentes aprovadas pelo Conselho de Ministros com aprovação. Decreto corretivo É publicado em Gazeta Oficial.

Este aspecto também não deve ser menosprezado, uma vez que quaisquer erros cometidos nesta fase poderão levar à caducidade do acordo.

Para efeitos de rendimentos empresariais “acordados”, as regras ditam o artigo 16 acima mencionado, segundo o qual o rendimento relevante é determinado por referência ao artigo 56 do Decreto Presidencial 917/1986 (Lei do Imposto sobre o Rendimento Consolidado), para as pequenas empresas ao artigo 66. da mesma Lei Uniforme e para as entidades do IRS ao disposto na Secção I do Capítulo II do Título II do TUIR.

A renda específica deve ser calculada conforme acima Sem considerar ganhos de capital São realizadas nos termos dos artigos 58.º, 86.º e 87.º do TUIR e ativos potenciais nos termos do artigo 88.º do TUIR, bem como perdas de capital e responsabilidades potenciais nos termos do artigo 101.º do Código do Imposto Único sobre o Rendimento acima mencionado.

Também adiciona um decreto corretivo na fase de purificação Perdas de crédito E quaisquer lucros ou perdas resultantes de contribuições para sociedades anônimas “transparentes” ou comprometidas com o sistema a que se referem os artigos 115 ou 116 da Lei Unificada, ou lucros distribuídos sob qualquer forma e sob qualquer nome por empresas e entidades. referido no artigo 73.º, n.º 1, do TUIR.

Em vez disso, o artigo 15.º estabelece e estipula o intervalo de rendimentos acordado para os profissionais Dados iniciais É o valor determinado nos termos do artigo 54.º da Lei TUIR e é posteriormente limpo de ganhos e perdas de capital, rendimentos ou participações nos rendimentos relativos a contribuições para as entidades referidas no artigo 5.º da referida Lei Uniforme, e é adicionado ao decreto corretivo, bem como os honorários recebidos após a transferência de clientes ou itens não conformes relacionados à atividade técnica ou profissional de que trata o § 1º, terceiro do artigo 54 acima.

Adiantamentos com o novo aumento

O decreto corretivo prevê um novo método para Determinar adiantamentosEstou na fase de primeiro compromisso com o acordo e não é muito linear gerir os riscos associados ao mesmo caso algo corra mal.

A nova metodologia estabelece que caso se pretenda utilizar o método histórico, o adiantamento específico deverá ser calculado superior a 15% (para taxas fixas 12% e 4% para startups) da diferença, se positiva, entre o rendimento acordado e o rendimento empresarial ou de trabalho independente declarado O período anterior, e é alterado de acordo com o disposto nos referidos artigos 15.º e 16.º do Decreto Legislativo 13/2024.

Para ErapO aumento equivale a 3 por cento da diferença, se positiva, entre o valor da produção líquida acordado e anunciado para o período anterior.

Isto também representa um cálculo claramente complexo Riscos ocupacionais.

Embora em caso de erro de cálculo, o contrato só será confiscado se a diferença solicitada pela Receita não for paga com controle automático nos termos do artigo 36 bis do Decreto Presidencial nº. E a Lei nº 600 de 1973, sem sempre prejuízo da possibilidade de resolver o descuido com sincero arrependimento, Penalidades por não pagamento Eles podem ficar com os profissionais.

