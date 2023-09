Fincantieri: as mais recentes soluções não tripuladas na Repmus 2023

Pierberto Folgero, CEO da Fincantieri, declarou: “A dimensão subaquática está a ganhar cada vez mais importância devido à presença de infraestruturas, recursos e atividades críticas. Neste contexto, a Fincantieri é um acelerador e catalisador de tecnologias marinhas, capaz de fornecer trabalho subaquático e de superfície capacidades e garantindo a interoperabilidade entre a frota e os navios não tripulados.

Em 20 de setembro de 2023

Fincantieri e suas subsidiárias Fincantieri NexTech e IDS (Engenharia de Sistemas) estão colaborando com o CSSN (Centro de Apoio e Experimentação Naval) da Marinha Italiana durante REPMUS (Experiência Robótica e Prototipagem Aumentada por Sistemas Marítimos Não Tripulados) 2023, um exercício militar anual organizado e organizado pela Marinha Portuguesa e pela NATO. Atlântico Norte com a participação de forças militares estrangeiras, universidades e empresas de alta tecnologia.

O programa REPMUS, que está actualmente a ser implementado em Portugal, permite à NATO e aos países parceiros, aos Centros de Excelência da NATO e ao Centro de Investigação e Experimentação Marítima da NATO, testar as soluções de ponta da Fincantieri no terreno num ambiente realista para operações remotas e não tripuladas. sistemas, que inclui um kit de ferramentas Multi Mission MUS, uma plataforma baseada em SAND (Advanced Marine Unmanned Surface Aircraft) combinada com o inovador UMS (Unmanned Management System).

Pierberto Folghero, CEO da FincantieriEle afirmou: “A dimensão subaquática ganha cada vez mais importância devido à presença de infraestruturas, recursos e atividades vitais. Neste contexto, Fincantieri é um acelerador e catalisador de tecnologias marítimas, capaz de fornecer capacidades operacionais subaquáticas e de superfície e garantir a interoperabilidade entre frota e meios não tripulados.“.

O kit de ferramentas multimissão MUS pode ser integrado em navios e unidades de nova geração já em serviço, aumentando a eficácia e a operacionalidade de atividades militares específicas e reduzindo ou mesmo eliminando a exposição do pessoal a riscos. Os operadores podem supervisionar a plataforma UMS e as atividades de condução autônoma, desenvolvidas com base na experiência adquirida com os sistemas de controle remoto de aeronaves da IDS (agora parte da Fincantieri NexTech), por meio de estações de controle remoto apropriadas.

Lançado no início de 2019 como parte de um projeto conjunto entre IDS, Effebi e Meccano Engineering, o SAND é um veículo de superfície não tripulado, multifuncional e reconfigurável, que pode ser usado para uma variedade de missões, de busca a resgate, e de ambiental a monitoramento da segurança marítima. O SAND foi desenvolvido principalmente para lidar com cenários operacionais repetitivos ou perigosos, onde o destacamento de pessoal pode ser substituído de forma segura e eficaz pelo uso de embarcações autônomas e não tripuladas.

Durante o ano passado, o Sistema de Lançamento e Recuperação (LARS) foi integrado ao SAND, capaz de implantar veículos subaquáticos autônomos da Graal Tech, implementando assim capacidades de unidades de proteção e guerra antiminas, antissubmarinas. a infraestrutura. Através do Fincantieri NexTech UMS, o SAND, que atua como gateway de comunicação, permite gerenciar uma equipe coordenada de sistemas não tripulados de diferentes tipos (aeronave, superfície e submarino) a partir de navios virtuais em terra ou de navios reais como o italiano FREMM.

O sistema também apresenta um alto nível de padronização de protocolo de dados, incluindo CATL para comunicação entre diferentes sistemas de comando e controle, apoiando a interoperabilidade em linha com o padrão emergente NATO STANAG 4817.

Foto da assessoria de imprensa