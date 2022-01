Iliad Vodafone, a premissa de um casamento na Itália

O setor de TLC está em turbulência: Vodafone e Iliad planejam conjuntamente um futuro no mercado italiano, nos mesmos dias em que a bolsa antecipa os próximos movimentos de Tim Pietro Labriola, nomeado sexta-feira, enquanto Kkr manifestou interesse. Pendente em € 0,505 por ação (Tim fechou sexta-feira em € 0,42, queda de 1,1%)

Segundo fontes da Reuters, Eliade – com a ajuda da Lazard – e Vodafone vão considerar uma possível combinação de suas atividades na Itália e a consequente criação de um magnata com aproximadamente 36% do mercado móvel tricolor e receitas de pouco menos de seis bilhões .

Essa indiscrição ocorre poucos dias após a estreia do Ilíada em sua rede fixa de fibra óptica, prevista para 25 de janeiro. O grupo francês liderado por Xavier Niel chegou ao mercado móvel italiano no verão de 2018 com grandes ofertas: até agora tem cerca de 8,5 milhões de usuários. A estratégia pode ser replicada no fixo, a ponto de os analistas do HSBC assumirem uma oferta de 17€ por mês para banda larga e fixa, 40% inferior à média das ofertas dual-boot.

A lógica do casamento entre a segunda e a quarta operadora no mercado italiano segue aquela que deu origem à WindTre: no mundo das telecomunicações, é preciso pensar grande para ser lucrativo. Com isso em mente, segundo Nick Reed, número um da Vodafone, a consolidação é essencial para o mercado europeu e especialmente para Itália, Espanha e Portugal, onde as operadoras estão com dificuldades. Mas de acordo com a Bloomberg, a Vodafone também estará manobrando na Grã-Bretanha, onde teria reaberto o jogo no Three Uk (grupo de Ck Hutchison) após uma tentativa fracassada de conquista em 2021.

De volta à Itália, Tim se reunirá com sindicatos no dia 25 de janeiro e apresentará o plano industrial no início de março. A nomeação de Labriola embaralhou as cartas nas mãos de Kkr (que também tem Neil em seu quadro), tornando o show mais complicado. Na verdade, a Labriola pretende dividir a Tim em duas partes, entre serviços e rede. Os últimos ativos serão então direcionados para o casamento com Open Fiber.