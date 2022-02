“Kane está com Conte e pede reforços ao Tottenham”

Após a insatisfação revelada Antonio Conte Sobre a estratégia de mercado da . Tottenham também no Tottenham Harry Rei Tome uma posição clara sobre este assunto ao lado do treinador de Lecce. De fato, nos últimos dias, Conte expressou uma extrema perplexidade com a filosofia de mercado do Tottenham, destacando as novas contratações de Kulusevsky e Bentancur.Jovens na perspectiva do não pronto imediatamenteEle disse que não estava acostumado a lutar por gols marginais, como o quarto lugar ou a liga da conferência.

Como eu mencionei antes o sol, ele teria achado Conte um excelente aliado. Ninguém além do capitão Harry Kane, que teria pedido garantias à administração sobre o mercado na próxima sessão de verão e, portanto, sobre a competitividade da equipe no futuro próximo. O destaque principal, continua no tablóide inglês, porqueTornado Eles escolheram vincular seu destino ao do Tottenham.

saberPortanto, estará de acordo com as posições que você assumiu Com você E sobre a necessidade de fortalecer o time da Inglaterra, que está em oitavo lugar na Premier League inglesa com 36 pontos, e voltar de três derrotas consecutivas.

Ken, sempre um nome quente no mercado

Onde está o ex-técnico do Inter? saber Está nas intenções básicas. Se de fato por trás dos feitiços Com você Há um desejo de aumentar o valor e a força da equipe inglesa, por trás das exigências do atacante da Inglaterra está a vontade de entender se ele pode lutar com esta equipe por títulos importantes.

De fato, Kane, que há muito estava no centro dos rumores do mercado no verão passado, conseguiu, de acordo com o solimpor a mão novamente e pedir nomeação no caso do chefe Daniel Levy Isso o fez entender que não tinha recursos e determinação para criar um elenco de alto nível capaz de conquistar importantes sucessos.

As respostas que a administração do Tottenham dará a ambos nos próximos dias serão cruciais para amenizar o descontentamento e esclarecer como (e com quem) Tottenham Eles vão querer planejar seu futuro.