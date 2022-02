Inter, renovações para Marotta, Ausilio e Paquin

O acordo estava no ar há poucos dias para os três dirigentes, que continuarão com os Nerazzurri

Proporcionar continuidade é importante dentro e fora do campo, e o Inter sabe bem disso. Então, quando você se senta com os agentes de seus jogadores na mesa para decidir sobre a renovação e extensão do contrato, a mesma coisa acontece no nível gerencial. Em particular, Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Paquin chegaram a um acordo para continuar a dar sua contribuição ao Clube Nerazzurri.

Passo a passo – Tal como acontece com os atletas, esses acordos não são encontrados em poucas horas. A propriedade realmente se aproximou dessas reformas há algum tempo e o alvo está no ar há semanas. Os rumores – agora não mais existentes – de que os fãs estavam preocupados com uma possível despedida de Marotta após a despedida de Antonio Conte no verão passado, foram dizimados para sempre: o executivo-chefe do esporte permanecerá sempre até 2025, pronto para impulsionar a equipe como acabou de acontecer. Com Ruben Goossens na janela de transferências de inverno. O mesmo vale para o Diretor de Esportes, Piero Ausilio, e o Vice-Diretor de Esportes, Dario Paxin. Nunca mude a equipe vencedora.

Comunicado de imprensa – “O FC Inter de Milão – que lê o site oficial dos Nerazzurri – tem o prazer de anunciar que o diretor esportivo Giuseppe Marotta, diretor do Sport Piero Ausilio e vice-presidente do Sport Dario Paquin renovaram seus contratos com Campione d’Italia até 30 de junho de 2025 e seus compromisso continuará – sob a presidência de Stephen Chang – por pelo menos mais 3 anos.”

