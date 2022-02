La Gazzetta dello Sport inaugural: “Inter vai trazer de volta dicas”

“O Inter vai devolver o conselho.” Este é o título de abertura na primeira página de Gazzetta dello sport Na edição de hoje. Uma revolução no ataque no verão: o nocaute contra o Liverpool confirmou a necessidade de reforços. Além de Scamaka e Dybala, o destaque está em David de Lille. Lautaro e Sanchez podem deixar Perisic para renovar o contrato.

Juventus – Turim – Há um espaço na parte inferior da primeira página para a progressão da 26ª rodada da Série A com este título: “Derby completo com Max e Jurich”. A animação é garantida no Allianz Stadium a partir das 20h45. Conselho do grande ex-jogador da Juventus Claudio Marchisio: “Comece com uma pele forte e resistente”. O ex-bomba Claudio Sala acredita nisso: “Sim, Belotti é a chave”.

Milão – Também espaço para os rossoneri na parte inferior da primeira página com a seguinte manchete: “De Pioli a Leão: o diabo tem 5 motivos para ficar no topo”. Da gestão do seu treinador à classe portuguesa, está a tornar-se cada vez mais um líder técnico. Nem Donadoni duvida: “Ele tem chance de ganhar o Scudetto”.

Nápoles – Na parte inferior da primeira página, há um espaço para os napolitanos após a partida do Camp Nou com esta manchete: “Super Azure. Barcelona salvou com VAR de pênalti”. Zielinsky engana a equipe de Spalletti, então no segundo tempo Ferran Torres recuperou de pênalti um toque suspeito nas mãos de Juan Jesus. Resultado final 1-1 que deixa tudo em aberto.

Liga Europeia – O jornal dedicou um espaço na parte inferior da primeira página aos restantes italianos participantes na competição com a manchete: “A Atalanta regressa rapidamente. A Lazio cai com o Porto”. Os nerazzurri venceram o Olympiacos por 2-1 com dois golos entre os 61 e 63 minutos de Djamsiti, enquanto a equipa de Sarri avançou 0-1 com Zakani, mas o Porto derrubou e venceu por 2-1.