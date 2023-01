Aberto da Austrália: o programa completo para domingo, 22 de janeiro de 2023. Com falha na barreira de Tsitsipas, os Blues lutam pela conquista

Jannik Sinner ITA, 16/08/2001 – Foto Getty Images

Yannick Pecador Ele também superou a barreira de Marton Fukovich, recuperando de 0-2 e assim se classificando para as oitavas de final do Aberto da Austrália. desconto no caminho, Stefanos Tsitsipas, é de se levar com um grão de sal, já que o grego já venceu quatro vezes em cinco encontros. Segundo as casas de apostas, conforme noticia o Agipronews, Tsitsipas continua a ser o favorito para chegar aos quartos-de-final, a 1,50 contra 2,50 dos azuis. Em 2022, Sinner perdeu para Tsitsipas duas vezes, primeiro no Aberto da Austrália e depois em Roma, sem vencer um único set. Também se espera uma tendência para esta partida, com exibição de 3 a 0 a favor dos gregos aos 3 a 0, estranhamente baixo entre os placares certeiros.

Estádio Rod Laver – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

B. Brian / M. Brian Contra Mohamed Baghdatis /M

(1) I. Swiatek Em frente (22) E. Rybakina

(Horário italiano: 02h30 (horário local: 12h30))

(10) e. Hurkacz Contra (29) S Corda

Estádio Rod Laver – hora italiana: 09:00 (hora local: 19:00)

(3) S. Tsitsipas contra (15) c. pecador

(24) em. Azarenka oposto L.Zhu

Estádio Margaret Court – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

L. Stefani /R Matos See More v. Areias Bematic /m pavich

(17) c. Ostapenko v. (7) Jim Goff

(hora italiana: 03:00 (hora local: 13:00))

J. Lehecka v. (6) F. Auger-Aliassime

(Horário italiano: 05h30 (horário local: 15h30))

Estádio John Kane – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

C. preto /R. Stubbs Contra Ai Majoli /B. Folha / (4) E. Mertens contra T Papus / K. Mladenovic

(Horário italiano: 02h30 (horário local: 12h30))

(31) Y. Nishioka Contra (18) K. Khachanov

(Horário italiano: 04h30 (horário local: 14h30))

(3) c. pegola Contra (20) B. Krejikova

(hora italiana: 07:00 (hora local: 17:00))

Kia Arena – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

(que. plagia / (A) J. Nedunchezhiyan contra J. Chardy / F. Martin

n. Barrientos / uma. Bihar para Ponzi / uma

H. Ness /J. Zelensky contra M Purcell /J. Thompson

(Horário italiano: 03h30 (horário local: 13h30))

(toalete) m. Pullmans / (toalete) a. Bobrin Oposto (2) R Ram / (2) c. Salisbury

(8) c. Dabrowski / (8) M. Purcell contra (WC) L. Cabrera / (toalete) c. ferreiro

Estádio 3 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

Jim Buxa /M Ninomiya v. (11) H. Chan / (11) g. Yang

(WC) T Jadeki / (ciclo da água) H. Inverno K. Rice vs /E Roh / J. Tishman v. (3) G. Dabrowski / (3) G. Olmos

(hora italiana: 03:00 (hora local: 13:00))

n. Melchar Martinez / M. cubo médio Contra (6) E. Pérez / (6) e. Heliovara

T. Townsend /J Murray Contra (5) d. margens / (5) n. Mictec

Court 5 – Hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

Y. Konstantinova Contra (13) R. stober

B. Djuric contra uau china

(10) El. Udvardi Em frente à R. Dencheva

W Ewald / em yang contra C. Meester / S. Zhiyenbayeva

(7) El Tian / (7) C. Williams contra b. Djuric / Z. Ludoski See More

Court 6 – Hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

S. Zhiyenbayeva contra A. Smejkalova

(7) H. Matsuoka contra o El Tian

W.Chang vs c. Philip

(6) El Moyano / (6 a. Smekalova contra Y. Bartashevich / A. Ibragimov

no. Yakubenko / O. Ojakaar vs. (6) a. Falsificador / (6) e. chu

Court 7 – Hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

c. camuflado contra T. Berkieta

T Evans vs L Taylor

(8) a. Danlina / (8) St. Mirza contra a. Kalinina / uma. Van Uytvank

(hora italiana: 03:00 (hora local: 13:00))

M. Kolodziejova / M. Vondrousova Em frente ao (7) B. Haddad Ma’aya / (7) S. mudar

(WC) M. Inglis / (wc) J. Kobler contra K. Mladenovic /J Caballe See More

Court 8 – Hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

(o) b. loh v. (4) a. Gia

XU Não v. (WC) L. Fairclough

(1) a. Blocos / (1) J. Fonseca contra K. Bigun /M

(WC) El Fairclough / (ciclo da água) yan contra E. Milic / F. Pace

(toalete) um / (WC) Ji Chang v. (2) um / (2) a. Radulov

Court 12 – Hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

(5) m. vamos contra (o) l. carbono

(Segredo. Tokayev vs. (o) t. hattori

(WC) J Gregg / (banheiro) e. Kim contra (5) S / (5) e. Rápidinha

L. carbone / f. Virgílio Perini contra T. Berkieta / J. Schwerzler

Quadra 13 – Hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

M Erkan Contra (15) R. Jamrichova

Muhammad al-Lami v. (7) Andreeva

(14) k. edingren contra P. Schoen

F. Bondioli / M. kreznik Em frente a C Camo / E. Diamante See More

M. Ciubotaru / E Daniels See More Contra (2) m. andreeva / (2) a. Korneva

Court 15 – Hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

(toalete) n. Oliveira Oposto (9) m

uma. Murthy contra D. Suvirdjonkova

(4) n contra E. Seidel

M Erkan /M Jessup contra a. Murthy / Mãe. Rwenska

Court 16 – Hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

(1) O Saito contra (WC) S. Webb

(toalete) b. Marinkov contra J. Schwarzler

(Sa. Zamanukh v. (12) H. Jones

A. Guichard / uma. Krug contra (4) e. Kinoshita / (4) o Saito

Quadra 17 – Hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

Y. Nandal Em frente a A. Frusina

W Sonopi contra S

(banheiro) S. Tsujioka contra (o) l. morel

uma. crahan / R. Sakamoto See More contra Y. Nandal /Zagula See More

Muhammad al-Lami / A. Céu contra a. Grechkina / Dra. Soverzhonkova