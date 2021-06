Futebol de praia, Itália bate a França em uma reviravolta

Vencendo pela primeira vez as próximas eliminatórias do Campeonato Europeu para Futebol de praia da Itália contra a França . A partida termina em 5-4. Na costa portuguesa da Nazaré, com vento e chuva, com terreno denso e nas piores condições para jogar, A Azzurri derrotou a seleção francesa , reverteu o duplo defeito que se concretizou no final do segundo semestre. No final da partida, o técnico Del Duca disse estar satisfeito com o desempenho de sua equipe:Fomos muito bons em manter contato com o jogo e, no momento certo, colocamos a extensão crucial. Voltar ao campo e vencer 17 meses após nossa última rebatida foi muito difícil. Precisamos crescer no torneio. Vá agora para a Polônia”

A Itália venceu a França após a queda

o jogo. Depois de menos de um minuto e meio tocando a conclusão à distância Huck abre o confronto: Seu chute encontrou um aliado leal no campo e o rebote irregular provocou Del Mestre por sua vantagem transpalpina. Com o passar dos minutos, a Itália começa a ficar perigosa com a continuidade das partes do forte e faltam alguns segundos para o primeiro intervalo. Azure Eles constroem a melhor chance no primeiro tempo: Gauri é perfeito em termos de estilo como sempre nas acrobacias e só o travessão o impede de marcar o 293º gol com a camisa azul. Após um nocaute de Palmacci (5º), a Itália terá uma grande oportunidade para endireitar o confronto, com o árbitro levando o segundo cartão amarelo a Angeletti e mandando-o prematuramente para o vestiário. Mas precisamente na superioridade numérica, os meninos dl Duca são surpreendidos por uma elevação da porta do forte e pelos avanços do movimento Huck assina seu duplo e o duplo francês (0-2 a 7’26 ‘st). Gorey penetra quando a partida retoma o goleiro transfronteiriço e imediatamente recua a distância (1-2 a 7’27 ”), mas Hack está em um ótimo dia e também graças ao desvio em seu chute de longe França retorna com dupla vantagem. Parece inevitável terminar o segundo tempo com 1-3, mas isso é um flash para Marini na direita, com apenas cinco segundos restantes no relógio, para dar a Zorlu o mais fácil dos gols: 2-3.

Terceiro tempo: a Itália devolveu o empate graças ao gol de Junior

Na terceira vez, ele abre com o merecedor Gravata-borboleta italiana assinada por Joseph Jr E quando tudo aponta para uma vantagem azul, Tremoulet com uma cabeça (4’37 ” tt) deve trazer seu time de volta. Seria um duro golpe para todos, mas não para os filhos de Del Duca, que voltaram a empatar no chute de saída após sofrerem o gol (4-4). O final do jogo é uma escalada emocional e a conclusão é tudo em uma imagem: as acrobacias do perfeito 5-4 de Gabriel Gorey.